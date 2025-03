GKS Tychy - Pogoń Siedlce to spotkanie 23. kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Tychy - Pogoń Siedlce na Polsatsport.pl.

Zespół GKS-u Tychy podejmuje Pogoń Siedlce w ramach 23. serii gier Betclic 1. Ligi. Przed starciem sytuacja w tabeli wygląda lepiej dla gospodarzy. Podopieczni Artura Skowronka plasują się na 11. lokacie, a do szóstego miejsca, dającego baraże o awans do Ekstraklasy, tracą pięć "oczek".

Goście natomiast to outsiderzy. Do tej pory - w 22 potyczkach ligowych - zgromadzili na swoim koncie zaledwie 11 punktów, zwyciężając jedynie dwa spotkania. Na to wszystko składa się także pięć remisów i 15 porażek.

Poprzednio ekipy GKS-u Tychy i Pogoni Siedlce mierzyły się ze sobą w sierpniu ubiegłego roku. W 6. kolejce Betclic 1. Ligi "Tyscy" pokonali "Biało-Niebieskich" 1:0 po bramce Jakuba Budnickiego.

