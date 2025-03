Dobry start Polaków na mistrzostwach Europy! Są awanse

To był dobry początek lekkoatletycznych halowych mistrzostw Europy dla reprezentantów Polski. W dobrym stylu awans do finału biegu na 1500 metrów wywalczyła Weronika Lizakowska, a w rywalizacji płotkarzy nie zawiedli Pia Skrzyszowska i Jakub Szymański – oboje wygrali swoje biegi eliminacyjne i pewnie awansowali do piątkowych półfinałów.