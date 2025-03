Dziennikarz zadawał pytanie, a Mourinho... "zasnął". Nietypowe sceny na konferencji

Ekipa ze Stambułu totalnie rozczarowała swoich kibiców, tracąc gola już w 7. minucie rywalizacji. Na kwadrans przed końcem pierwszej połowy gospodarze doprowadzili do wyrównania, ale był to jedyny pozytywny akcent w ich wykonaniu. Jeszcze przed przerwą stracili drugą bramkę, natomiast w końcówce meczu goście zadali trzeci cios.

Porażka 1:3 mocno komplikuje sytuację Fenerbahce przed rewanżem w Glasgow. Rozczarowany takim wynikiem z pewnością jest Mourinho, który na konferencji prasowej nie ukrywał znużenia pytaniami od tureckich dziennikarzy. Jeden z nich dość długo formułował zagadnienie, co spotkało się z wymowną reakcją "The Special One". Ten w pewnym momencie zaczął symulować zasypianie, a gdy żurnalista wreszcie skończył wypowiedź, Portugalczyk pretensjonalnie ocknął się.

Mourinho, sorulan uzun soruya horlayarak tepki gösterdi. pic.twitter.com/4cm2QBfrIh — BPT (@bpthaber) March 6, 2025

Fenerbahce, którego piłkarzem jest Sebastian Szymański, oprócz rywalizacji w Lidze Europy, cały czas jest w grze o mistrzostwo kraju. Obecnie jeden z gigantów tureckiej piłki jest wiceliderem tabeli z czterema punktami straty do prowadzącego Galatasaray. Mourinho w Stambule pracuje od tego sezonu.

Polsat Sport