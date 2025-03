Kuriozum we Wrocławiu. Sąd wydał wyrok dla klubu za... głośny doping

Do kuriozalnego werdyktu Sądu Rejonowego doszło we Wrocławiu. Dolnośląska Temida postanowiła bowiem ukarać speedrowerowy klub Szarża za... zbyt głośny doping podczas zawodów organizowanych 30 sierpnia 2024 roku. Sęk w tym, że klub zarzeka się, że tego dnia... nie odbyły się żadne zmagania. Wyrok jest jednak prawomocny, a działacze planują odwołać się od tej decyzji.

"30 sierpnia 2024 roku w godz. 10:00-15:00 we Wrocławiu przy ul. Krajewskiego na terenie SP nr. 45 na torze speedrowerowym poprzez głośne komentowanie imprezy, przebiegu zawodów przez aparaturę wzmacniającą, głośne odtwarzanie muzyki oraz głośną pracę agregatu prądotwórczego, (oskarżony - przyp. red.) zakłócił spokój" — czytamy w wyroku Sądu Rejonowego we Wrocławiu.

Tym oskarżonym jest prezes klubu Adrian Kocur. W mediach społecznościowych Szarży możemy przeczytać oświadczenie, że sam zainteresowany tego dnia był oddalony od obiektu 100 kilometrów, a na torze nie odbyły się żadne zawody.

"W dniu dzisiejszym dostaliśmy wyrok, w którym Adrian Kocur, jako organizator imprez na torze speedrowerowym przy ul. Krajewskiego 1, został uznany za winnego dokonania zarzucanych mu czynów i został ukarany za... hałas przy organizacji zawodów sportowych. Przede wszystkim zawodów dla dzieci. Żyjemy w państwie, w którym nie potrzeba żadnych dowodów, aby kogoś oskarżyć, a następnie ukarać. Najlepszy dowód na to, to oskarżenie dotyczące dnia 30 sierpnia 2024 roku, ponieważ tego dnia od godziny 10 do godziny 15 na torze speedrowerowym przy ul. Rafała Krajewskiego we Wrocławiu nie odbywały się żadne zawody speedrowerowe, a sam zainteresowany był 100 km od miejsca zdarzenia. Brawo policja, brawo sądy" — czytamy w oświadczeniu klubu.

Decyzja sądu wywołała spore poruszenie wśród kibiców klubu, którzy są zbulwersowani taką narracją. Szarża od lat stawia bowiem na szkolenie dzieci i młodzieży, prowadząc zajęcia speedrowerowe cieszące się sporym zainteresowaniem. Imprezom często towarzyszy muzyka i doping, czyli charakterystyczne elementy znane z rywalizacji sportowej. Dotychczas wydawało się, że wszystko odbywało się w ogólnie ustalonych normach, aczkolwiek policja i urzędnicy uznali inaczej.

Zawody speedrowerowe, ze względu na swoją specyfikę, odbywają się najczęściej na małych obiektach ulokowanych blisko osiedli mieszkaniowych lub na terenach szkół. Rozgrywki nie mają statusu imprezy masowej, a zawodnicy ścigają się stricte amatorsko. Sport potocznie nazywany jest "żużlem na rowerach", ponieważ jest wzorowany na speedwayu. Popularnymi ośrodkami tego sportu w Polsce są Wrocław, Częstochowa, Toruń, Leszno, Ostrów czy Świętochłowice.

Polsat Sport