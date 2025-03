Polacy na starcie prestiżowego wyścigu

Strade Bianche jest również tego typu wyścigiem i stąd jego nazwa, oznaczająca "białe drogi". 34-letni Kwiatkowski często podkreślał w wywiadach, że zawody w Toskanii należą do jego ulubionych. Dwukrotnie triumfował na średniowiecznym rynku w Sienie, w 2014 i 2017 roku, ale ostatnich startów nie mógł zaliczyć do udanych. Przed rokiem nie dojechał do mety.

Sukcesy w Strade Bianche odnosiła również Niewiadoma, zajmując trzykrotnie drugie miejsce (2016, 2017, 2018), a raz trzecie (2019). W ubiegłorocznej edycji była czwarta, tracąc 26 sekund do triumfującej Belgijki Lotte Kopecky.

Niewiadoma dotarła do Sieny w niedzielę i trenowała na trasie. "Jest mało miejsc, gdzie można odpocząć. Myślę, że wyścig będzie trudniejszy niż przed rokiem" - oceniła zwyciężczyni ubiegłorocznego Tour de France, cytowana w komunikacie jej ekipy Canyon-SRAM zondacrypto. W składzie niemieckiego zespołu będzie również druga Polka - Agnieszka Skalniak-Sójka. Na liście startowej są także Dominika Włodarczyk (UAE Team ADQ) i Kaja Rysz (Roland).

W wyścigu mężczyzn wielkim faworytem będzie Tadej Pogacar, który powalczy o wyrównanie rekordu trzech zwycięstw Szwajcara Fabiana Cancellary (2008, 2012, 2016). Słoweniec triumfował w Strade Bianche w 2022 i 2024 roku. Oprócz Kwiatkowskiego w peletonie będzie Filip Maciejuk (Red Bull Bora-hansgrohe).

Klasyk wokół Sieny ma najwyższą kategorię World Tour.

PAP