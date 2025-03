Radomka zgarnęła trzy punkty! Niewykorzystane szanse siatkarek z Mogilna

Siatkarki Moya Radomki szybko uzyskały wyraźną przewagę (8:3), którą utrzymywały na przestrzeni pierwszego seta (12:7, 22:16). Miały wyraźną przewagę w ataku, a drużyna z Mogilna popełniała sporo błędów - jeden z nich zamknął tę część meczu (25:19).

Przyjezdne przejęły inicjatywę od pierwszych akcji drugiej partii (0:3, 3:8). Radomianki długo goniły wynik, w końcu dopięły swego po skutecznym ataku Martyny Piotrowskiej (16:16). Drużyna z Mogilna jeszcze raz odskoczyła przeciwniczkom - po ataku Wiktorii Przybyło było 20:23. W końcówce siatkarki Sokoła zupełnie się jednak pogubiły, co bezlitośnie wykorzystały gospodynie. Wygrały pięć kolejnych akcji, a atak Kristiine Miilen ustalił wynik na (25:23).

Set numer trzy to falstart drużyny z Radomia, a siatkarki z Mogilna punktowały rywalki (0:5, 1:10). Radomka zerwała się do walki i zmniejszyła różnicę do dwóch oczek (17:19). Sokół tym razem utrzymał jednak przewagę, kończąc tę partię punktowym blokiem (19:25).

Na początku czwartej odsłony minimalną przewagę miały radomianki (4:2), ale rywalki szybko odwróciły wynik (6:8). Siatkarki Sokoła przejęły inicjatywę i utrzymywały kilkupunktową zaliczkę (7:12 - po asie Wiktorii Przybyło, później 12:16). Gospodynie zerwały się do walki i wygrały serię akcji od stanu 16:19 do 21:19, dobrze w tym fragmencie grając blokiem. Wygrały też końcówkę. Monika Gałkowska skutecznym atakiem wywalczyła piłkę meczową (24:22), a później przypieczętowała wygraną ekipy z Radomia asem serwisowym (25:22).

Najwięcej punktów: Monika Gałkowska (24), Kornelia Garita (18) – Radomka; Agnieszka Cur-Słomka (24), Paulina Brzoska (15), Wiktoria Przybyło (13) – Sokół. MVP: Kornelia Garita (13/22 = 59% skuteczności w ataku + 1 as + 4 bloki).

Moya Radomka Radom zapewniła sobie piąte miejsce w fazie zasadniczej Tauron Ligi. W ostatniej kolejce zagra z drużyną BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała, z którą zmierzy się również w pierwszej rundzie play-off. Sokół & Hagric Mogilno walczy o utrzymanie, ma dwa oczka przewagi nad zamykającą tabelę drużyną Energa MKS Kalisz.

Moya Radomka Radom - Sokół & Hagric Mogilno 3:1 (25:19, 25:23, 19:25, 25:22)

Radomka: Laura Milos, Kornelia Garita, Monika Gałkowska, Kristiine Miilen, Martyna Piotrowska, Victoria Mayer – Izabela Śliwa (libero) oraz Weronika Szlagowska, Aleksandra Stachowicz, Dagmara Dąbrowska. Trener: Jakub Głuszak.

Sokół: Wiktoria Przybyło, Marina Mazenko, Agnieszka Cur-Słomka, Ivana Jeremić, Paulina Brzoska, Aleksandra Szczepańska – Karolina Pancewicz (libero) oraz Sandra Barambas, Natalia Gajewska, Yevheniia Khober, Katarzyna Nowak, Julita Rafałko. Trener: Mateusz Grabda.

