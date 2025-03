Skandal po meczu Jagiellonii. Kibic pobity

Mecz zakończył się ok. godziny 23. Po nim policja dostała informację, że w centrum Białegostoku został pobity jeden z kibiców belgijskiej drużyny. Ze zgłoszenia wynikało, że do grupy fanów Cercle wracających ze stadionu podjechało bmw, z którego wysiadły cztery zamaskowane osoby. Podeszły one do tej grupy, jeden z kibiców z Belgii został przewrócony, napastnicy bili go i kopali, po czym wsiedli do samochodu i odjechali.

Jak podała podlaska policja, na wezwany patrol czekała na miejscu osoba zgłaszająca tę napaść i zakrwawiony mężczyzna; zostało wezwane pogotowie, które zabrało go do szpitala. Policja poszukiwała auta, znając jego markę i początkowe numery z tablicy rejestracyjnej, zapamiętane przez świadków. Funkcjonariusze trafili na nie w innej części miasta i tam zatrzymali do kontroli.

Bmw jechało dwóch mężczyzn i dwie kobiety - 22-letni mieszkaniec Hajnówki, 21-letni białostoczanin oraz dwie białostoczanki w wieku 19 i 21 lat. W aucie policjanci znaleźli kominiarki i tzw. kominy, również mogące służyć do zasłonięcia twarzy. "Cała czwórka została zatrzymana, policjanci ustalają zakres ich odpowiedzialności" - podał zespół prasowy podlaskiej policji.

Na mecz przyjechało do Białegostoku ok. trzystu kibiców z Belgii. Mecz wygrała Jagiellonia 3:0. Rewanż za tydzień w Bruggi.

JŻ, PAP