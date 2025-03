MOYA Radomka Radom kontra Sokół & Hagric Mogilno to inauguracyjne spotkanie 21. kolejki Tauron Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu MOYA Radomka Radom - Sokół & Hagric Mogilno na Polsatsport.pl.

To spotkanie ma szczególną wagę dla ekipy z Mogilna, która zaciekle walczy o to, by po debiutanckim sezonie nie pożegnać się z Tauron Ligą. Radomianki takich zmartwień nie mają - są nie tylko pewne utrzymania, ale i gry w fazie play-off.

ZOBACZ TAKŻE: Legendarny siatkarz pożegnał się z klubem! "Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym"

W poprzednim spotkaniu siatkarki z Radomia wygrały z UNI Opole 3:1. Z kolei zawodniczki beniaminka zostały całkowicie zdominowane przez Lotto Chemika Police i gładko uległy 0:3.

Relacja live i wynik na żywo meczu MOYA Radomka Radom - Sokół & Hagric Mogilno na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport