To już oficjalne! Kolejny polski siatkarz zasilił szeregi Perugii

To, o czym mówiło się od kilku dni, teraz stało się faktem. Sir Susa Vim Perugia potwierdziła, że nowym siatkarzem zespołu został Łukasz Usowicz. Polak przeniesie się do włoskiego giganta z GKS-u Katowice i dołączy do ekipy, w której od dawna występuje inny z Biało-Czerwonych - Kamil Semeniuk.