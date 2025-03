Trzynasty mecz z rzędu! Trwa zwycięska seria siatkarzy Asseco Resovii

Gospodarze dominowali od początku premierowej partii. Szybko wypracowali sobie przewagę (8:3), którą utrzymywali w dalszej części seta (13:8, 17:12). Siatkarze Asseco Resovii byli skuteczniejsi w ataku, dokładali punkty blokiem i z pola serwisowego. W końcówce jeszcze bardziej odjechali rywalom - Stephen Boyer mocnym uderzeniem wywalczył piłkę setową, a po chwili atakiem zaskoczył rywali Gregor Ropret (25:16).

W drugiej odsłonie role się odwróciły. Po wyrównanym początku (7:10, 12:17), to siatkarze Ślepska zaczęli budować punktową zaliczkę. Tym razem to goście mieli przewagę w ataku, a ich atutem był również blok. Rzeszowska drużyna wyraźnie przygasła i w końcówce nie była już w stanie odrobić strat. Zepsuta zagrywka gospodarzy zakończyła tę partię (18:25).

Początek trzeciego seta dla rzeszowian (6:2), ale przyjezdni szybko odrobili straty (7:7) i wynik przez dłuższy czas krążył wokół remisu. Po asie serwisowym Pawła Halaby gospodarze przegrywali 15:17, ale wygrali serię akcji przy zagrywkach Dawida Wocha i odwrócili wynik (19:17). W końcówce sporo błędów po obu stronach i przewaga Resovii, która przypieczętowała wygraną skutecznym atakiem Karola Kłosa (25:20).

Rzeszowianie przeważali również na początku czwartej odsłony (9:6). W środkowej części seta drużyna z Suwałk zerwała się do walki i odwróciła wynik (14:16). Wówczas jednak popis w polu serwisowym dał Stephen Boyer, który posłał trzy asy (18:16). Wyrównana walka trwała do samego końca. Bartosz Filipiak punktową zagrywką wywalczył piłkę setową dla Ślepska (23:24), gospodarze doprowadzili jednak do gry na przewagi. W niej znów błyszczał Boyer, ale ostatnie słowo należało do Karola Kłosa, który zakończył rywalizację asem serwisowym (28:26).

Najwięcej punktów: Stephen Boyer (22), Klemen Cebulj (13), Karol Kłos (10) – Resovia; Bartosz Filipiak (18), Paweł Halaba (12), Henrique Honorato (11) – Ślepsk. Rzeszowianie byli skuteczniejsi w ataku, lepiej punktowali zagrywką (11–6) oraz blokiem (9–5), ale popełnili więcej błędów własnych. MVP: Stephen Boyer (16/30 = 53% skuteczności w ataku + 5 asów + 1 blok).

Asseco Resovia Rzeszów - MKS Ślepsk Malow Suwałki 3:1 (25:16, 18:25, 25:20, 28:26)

Resovia: Karol Kłos, Gregor Ropret, Klemen Cebulj, Dawid Woch, Stephen Boyer, Bartosz Bednorz – Michał Potera (libero) oraz Jakub Bucki, Łukasz Kozub, Lukas Vasina. Trener: Tuomas Sammelvuo.

Ślepsk: Henrique Honorato, Konrad Stajer, Bartosz Filipiak, Paweł Halaba, Joaquin Gallego, Matias Sanchez – Mateusz Czunkiewicz (libero) oraz Marcin Krawiecki, Bartosz Firszt, Antoni Kwasigroch. Trener: Dominik Kwapisiewicz.

