Ruch to jeden z zespołów, który pozostaje w walce o awans do PKO BP Ekstraklasy. Chociaż pierwsze dwie pozycje w ligowej tabeli uciekają piłkarzom klubu z Chorzowa, to rywalizacja o zapewnienie sobie miejsca w barażach nadal trwa. Przez to każdy nadchodzący mecz może okazać się kluczowy dla Ruchu.

ZOBACZ TAKŻE: W Barcelonie szaleją na punkcie Szczęsnego! Powstała o nim piosenka

W walce o promocję na najwyższy szczebel rozgrywkowy w Polsce pozostaje także Arka. Kibice zespołu z Gdyni mogą być zadowoleni ze swoich ulubieńców, którzy są w gronie faworytów do bezpośredniego awansu do Ekstraklasy. Arka w 22 spotkaniach zgarnęła w sumie 45 punktów.



Relacja live i wynik na żywo meczu Ruch Chorzów - Arka Gdynia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.

AA, Polsat Sport