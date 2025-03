Zacięta rywalizacja w Rzeszowie! DevelopRes zwycięski, ale nie bez problemów

W spotkanie lepiej weszły zawodniczki UNI Opole, odskakując na 4:1. DevelopRes Rzeszów odrobił stratę, a później odjechał na 15:12. Kolejne trzy punkty padły jednak łupem podopiecznych Nicoli Vettoriego i na tablicy wyników znów widniał remis. Końcówka niespodziewanie należała do Opola. Przy piłce setowej rzeszowianki oddały akcję "za darmo" przyjezdnym, a wszystko inteligentną kiwką zamknęła Guewe Diouf. Motorem napędowym Opola była Katarzyna Zaroślińska-Król, która zdobyła siedem "oczek".

Druga partia była bardzo zacięta, ale do momentu. Przez dłuższy czas żadna z drużyn nie była w stanie wypracować sobie bezpiecznej przewagi. Dopiero w kluczowych momentach dominację pokazał zespół prowadzony przez Michala Maska. Najpierw z 14:15 zrobiło się 18:15 dla gospodyń, natomiast od stanu 20:17 wszystkie akcje padły łupem DevelopResu, który doprowadził do wyrównania.

Przebieg trzeciej odsłony był rwany. Obie ekipy punktowały seriami. Dopiero w decydujących chwilach gra zaczęła toczyć się "oko za oko". Rzeszowianki miały w górze piłkę setową przy rezultacie 24:23, ale zablokowana została Marrit Jasper. Następnie Katarzyna Wenerska ponownie zaufała Holenderce, a ta znów została zatrzymana. Za trzecim razem - przy wyniku 25:24 dla Opola - Jasper się nie pomyliła. Sensacyjnie jednak górą w tej partii i tak były gościnie, które zapewniły sobie tym samym przynajmniej jedno "oczko" na trudnym terenie.

W czwartym akcie rywalizacji siatkarki z Rzeszowa prowadziły praktycznie od początku do końca. Na parkiecie w barwach zespołu z Podpromia brylowały Aleksandra Dudek i Marrit Jasper. Pierwsza zanotowała pięć "oczek", natomiast druga - cztery. Ostatecznie DevelopRes triumfował 25:20, doprowadzając do tie-breaka.

W nim początek należał do podopiecznych Michala Maska, które odskoczyły na 4:1. Opolanki nie złożyły jednak broni i doprowadziły do remisu 7:7. Kolejne dwie akcje padły łupem rzeszowianek, a trener Vettori poprosił o czas. Na nic się to nie zdało. Długą wymianę świetnym atakiem z prawego skrzydła skończyła Bruna Honorio. Zryw Opola nastąpił chwilę później. Gościnie znów zniwelowały różnicę i na tablicy widniał rezultat 12:12. Końcówka należała jednak do gospodyń, które odniosły wiktorię 3:2.

W tabeli Tauron Ligi DevelopRes awansował na pierwsze miejsce. Tyle samo punktów (53) ma natomiast ŁKS Commercecon Łódź, który ma jednak rozegrany jeden mecz mniej. Uni Opole zajmuje z kolei dziewiątą pozycję z dorobkiem 21 "oczek" i stratą jednego punktu do strefy play-off.

Najwięcej punktów: Aleksandra Dudek (18), Marrit Jasper (17), Magdalena Jurczyk (14) - DevelopRes Rzeszów; Katarzyna Zaroślińska-Król (24), Guewe Diouf (22), Katarzyna Połeć (10) - Uni Opole.

MVP: Magdalena Jurczyk (8/12 = 67% skuteczności w ataku + 6 bloków).

DevelopRes Rzeszów - UNI Opole 3:2 (22:25, 25:17, 26:28, 25:20, 15:13)

Developres Rzeszów: Bruna Honorio, Agnieszka Korneluk, Marrit Jasper, Sabrina Machado, Weronika Centka-Tietianiec, Katarzyna Wenerska, Aleksandra Szczygłowska (libero), Karina Chmielewska, Monika Fedusio, Aleksandra Dudek, Elizabeth Vicet, Karolina Fedorek, Magda Kubas (libero), Magdalena Jurczyk. Trener: Michal Masek

UNI Opole: Paulina Reiter, Elan McCall, Agata Ceynowa, Marta Pamuła, Piper Matsumoto, Adriana Adamek (libero), Aleksandra Cygan, Katarzyna Zaroślińśka-Król, Katarzyna Połeć, Guewe Diouf, Natalia Kecher, Julia Bińczycka. Trener: Nicola Vettori.

