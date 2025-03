Igrzyska coraz bliżej. W jakim stanie jest polski sport?

335 dni zostało do zimowych igrzysk olimpijskich. Czasu coraz mniej, ale polskie środowiska sportowe toczą polityczne wojny zamiast skupić się na przygotowaniach. Czy jest szansa, że to się zmieni?

Na początku lutego w przyszłym roku najlepsi sportowcy zimowych dyscyplin zameldują się w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Wśród nich reprezentanci Polski, którzy na razie z niepokojem patrzą w przyszłość.

- Mija pół roku i tak naprawdę nie mówimy o tym, co należy zrobić, co należy zmienić, żeby... nie chcę mówić, że uzdrowić, ale żeby te wyniki były lepsze, abyśmy po następnych igrzyskach olimpijskich cieszyli się z większej liczby medali, abyśmy mogli mówić, co zrobiliśmy, że ten sport udało się podnieść poziom czy dwa wyżej. Mówi się o tym, jakie są problemy, mówi się, co jest złe, a wydaje mi się, że to nie jest dobry kierunek. Polskie związki sportów zimowych głośno mówią, że mają duże obawy, czy uda im się odpowiednio przygotować, czy zdążą z przygotowaniami, czy będą miały na te przygotowania finansowanie i w końcu czy ci, którzy mają pojechać na igrzyska, na te igrzyska pojadą. To jest dzisiaj największy problem i tu bym szukał rozwiązań, żeby polskie związki sportów zimowych takich kłopotów nie miały - powiedział Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

- Ten konflikt nie pomaga nikomu. Ani nam, ani PKOl-owi, a ministrowi też nie pomaga w pracy. Chcielibyśmy, żeby ministerstwo zajmowało się wyłącznie pracą i nami, bo my jesteśmy w tym najważniejsi. Na szczęście mamy zapewnienia ministra, że my nie zostaniemy zostawieni z boku i wszystko, co będzie potrzebne do przygotowań do igrzysk olimpijskich, zostanie spełnione. Z tego powodu się cieszymy, ale wiadomo, że smucimy się z tych wszystkich powodów pozasportowych, czy nie do końca sportowych, bo to nie wpływa dobrze na sport. Niektórzy kibice nie rozumieją całej tej sytuacji, nie rozumieją problemu, a często my, w tym ja, jako prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, jestem "grillowany" z tego powodu, wielokrotnie pomawiany o to, że jestem, jak to ktoś nazwał, "leśnym dziadkiem". Nie pasuje mi to. Staramy się, wykonujemy dobrą robotę, zresztą widzicie, jak rośnie łyżwiarstwo szybkie, więc chciałbym być traktowany czysto sportowo. Wykonujemy dobrą robotę i za to powinienem być rozliczany - dodał prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Rafał Tataruch.

Nasze największe medalowe nadzieje olimpijskie w tej chwili możemy wiązać właśnie ze startem w Mediolanie naszych panczenistów. To oni wywalczyli 15 medali zakończonego Pucharu Świata na długim i 5 pucharowych oraz mistrzostw Europy na krótkim torze. Ale czy wszyscy nasi sportowcy mają zapewnione fundusze na start w Mediolanie?

- Teraz jest czas, że ministerstwo musi usiąść ze związkami sportowymi, ustalić strategię i tę strategię realizować, bo ostatecznie jeśli będziemy powtarzać te wyniki sportowe, to nie wiem, czy społeczeństwo będzie się dalej nabierać na to, że za wyniki sportowe odpowiada prezes PKOl-u, no bo nie odpowiada - stwierdził dziennikarz "Przeglądu Sportowego Onet" Marek Wawrzynowski.

Odpowiada ministerstwo i to ono winno być rozliczane z wyniku we Włoszech.

- Minister sportu przyszedł do władzy, jak już przygotowywaliśmy się do igrzysk olimpijskich w Paryżu i mógł wpłynąć na sytuację, ponieważ sprawuje nadzorczą funkcję, jeżeli chodzi o polskie związki sportowe. I to jest trzecia część, równoległa do sprawy transparentności instytucji sportowych w Polsce - zauważył Radosław Leniarski, dziennikarz "Gazety Wyborczej".

- Każdy chce być olimpijczykiem, każdy chce zdobyć medal na igrzyskach i zawsze uważam, że powinno się poszukać jakiegoś kompromisu - wyznał prezes Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzej Supron.

Kompromis dla biało-czerwonej sportowej racji stanu? Zegar do igrzysk tyka...