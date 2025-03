Liga Konferencji pełna gwiazd! Który zawodnik jest wyceniany na 130 mln euro?

W tegorocznej Lidze Konferencji nie brakuje gwiazd światowego formatu. Co ciekawe aż 15. najwyżej wycenianych piłkarzy gra na co dzień w londyńskiej Chelsea, która jest zdecydowanym faworytem do triumfu w rozgrywkach. Jaki zawodnik w Lidze Konferencji wyceniany jest na 130 mln euro. Oto prawdziwa plejada gwiazd.

Najwyżej wyceniany piłkarz w Lidze Konferencji UEFA



Kto jest najwyższej wycenianym zawodnikiem w tegorocznych rozgrywkach Ligi Konferencji UEFA? To prawdziwa gwiazda Premier League i etatowy reprezentant Anglii Cole Palmer z Chelsea. Jego wartość to 130 mln euro. Piłkarz od dwóch sezonów decyduje o obliczu londyńskiej Chelsea i jest jednym z liderów reprezentacji Anglii, z którą dotarł do finału mistrzostw Europy 2024.

Czołowa piętnastka z jednego klubu



To wyjątkowa sytuacja. Aż 15 najwyżej wycenianych zawodników w Lidze Konferencji UEFA reprezentuje barwy Chelsea. To właśnie dlatego londyński klub jest głównym faworytem rozgrywek. Oto lista najdroższych piłkarzy tej edycji:

Cole Palmer (Anglia) - 130 mln euro

Moises Caicedo (Ekwador) - 80 mln euro

Enzo Fernandez (Argentyna) - 75 mln euro

Nicolas Jackson (Senegal) - 55 mln euro

Levi Colwill (Anglia) - 55 mln euro

Pedro Neto (Portugalia) - 55 mln euro

Christopher Nkunku (Francja) - 50 mln euro

Romeo Lavia (Belgia) - 40 mln euro

Noni Madueke (Anglia) - 40 mln euro

Malo Gusto (Francja) - 35 mln euro

Mykhaylo Mudryk (Ukraina) - 30 mln euro

Wesley Fofana (Francja) - 30 mln euro

Reece James (Anglia) - 30 mln euro

Jadon Sancho (Anglia) - 30 mln euro

Marc Cucurella (Hiszpania) - 30 mln euro



Największe gwiazdy Fiorentiny



Na wyróżnienie zasługują również najlepsi zawodnicy Fiorentiny, którzy mają potencjał, by przeciwstawić się faworytom i powalczyć o finał Ligi Konferencji UEFA, który odbędzie się na Stadionie Miejskim we Wrocławiu. Wśród najdroższych piłkarzy Violi znajdują się:

Moise Kean (Włochy) – 30 mln euro

Albert Gudmundsson (Islandia) – 28 mln euro

Dodo (Brazylia) – 22 mln euro

Odbudowujący swoją pozycję Antony



W zimowym oknie transferowym Brazylijczyk Antony został wypożyczony z Manchesteru United do Betisu, gdzie ma szansę na odbudowanie swojej pozycji w europejskim futbolu po nieudanych miesiącach w Anglii. Jeszcze niedawno kosztował blisko 100 mln euro, ale obecnie jego wartość rynkowa wynosi 20 mln euro.

W Lidze Konferencji UEFA to właśnie on, razem z Giovanim Lo Celso, powinien decydować o grze Betisu, który ma ambicję włączyć się do walki o trofeum.

Jak na tym tle wypadają zawodnicy Legii i Jagiellonii?



Oczywiście wśród najdroższych zawodników trudno znaleźć reprezentantów Legii i Jagiellonii, które zagrają w 1/8 finału. Niemniej jednak, obie drużyny mają w swoich szeregach graczy, którzy mogą stanowić o ich sile w Lidze Konferencji UEFA. W Legii wyróżniają się Vladan Kovacevic (5,00 mln euro), Ruben Vinagre (4,50 mln euro), Bartosz Kapustka (1,50 mln euro), Luquinhas (2,00 mln euro) i Steve Kapuadi (2,50 mln euro). W składzie Jagiellonii kluczowe role odgrywają m.in. Mateusz Skrzypczak (1,50 mln euro), Jesus Imaz (500 tys. euro), Michal Sacek (1,50 mln), Leon Flach (3,00 mln euro), Dakro Churlinov (1,50 mln euro) i Afimico Pululu (3,00 mln euro).

Gdzie oglądać mecze Ligi Konferencji UEFA?



Mecze Ligi Konferencji UEFA można oglądać na sportowych antenach Polsatu. Kibice mogą śledzić nie tylko występy polskich drużyn, ale także gwiazd Chelsea, Betisu i Fiorentiny, które walczą o triumf w tegorocznej edycji rozgrywek.