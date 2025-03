Ostre słowa prezesa klubu z PlusLigi! Chodzi o współpracę CEV z Polską

W czwartek podczas oficjalnej konferencji prasowej ogłoszono, że gospodarzem Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów w tym sezonie będzie łódzka Atlas Arena. W rozmowie z Polsatem Sport prezydent CEV - Roko Sikirić - w samych superlatywach oceniał polską siatkówkę - pod każdym względem.

- Jesteście krajem, który zasługuje na szacunek z naszej strony. A ja, jako prezydent, uznając to i szanując, podejmując konkretne decyzje, zdecydowałem, w jaki sposób możemy okazać ten szacunek wobec federacji, krajów, kibiców i klubów. Dlatego zdecydowaliśmy się być tutaj. Jestem bardzo dumny, że mogę tu dziś być i nie mam wątpliwości, że w Łodzi, wraz z federacją i miastem, zorganizujemy jedno z historycznych wydarzeń - mówił Chorwat.

Inne spojrzenie na podejście CEV do Polski ma Dariusz Gadomski, o czym powiedział w magazynie #7strefa.

- To jest szukanie pieniędzy w Polsce, która zawsze potrafiła zapłacić za te imprezy. Mam nadzieję, że pójdziemy w tę stronę, żeby troszeczkę postawić się europejskiej federacji, o czym mówiono na początku sezonu, ponieważ zmiany nie następują - stwierdził prezes Trefla Gdańsk.

Gadomski przede wszystkim zwrócił uwagę na kwestie finansowe.

- Umiemy organizować turnieje. Hala na pewno będzie zapełniona, więc to wszystko się zbilansuje i związek pewnie zarobi, bo po to też się robi te imprezy, ale kwoty za organizację, które rzucane są na początku, to jakiś kosmos. Nawet za same transmisje telewizyjne Polsat płaci przecież dużo więcej niż Włosi. Trochę nas nie doceniają, trochę nas doją. U nas są pieniądze, jesteśmy "volleylandem" i zapłacimy więcej, podczas gdy inni dostaną za mniej - stwierdził ostro.

Final Four Ligi Mistrzów 2024/25 odbędzie się w dniach 16-18 maja. O awans do końcowego turnieju w ćwierćfinałach powalczą aż trzy polskie ekipy: Jastrzębski Węgiel, Aluron CMC Warta Zawiercie i PGE Projekt Warszawa.

Transmisja Final Four Ligi Mistrzów na antenach Polsatu Sport.