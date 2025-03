Polki postawiły się faworytkom! Zadecydowała końcówka

Był to już drugi mecz reprezentacji Polski podczas tegorocznej edycji Golden League. W swoim pierwszym spotkaniu towarzyskiego turnieju Biało-Czerwone przegrały z gospodyniami imprezy - Holenderkami.

W sobotnim starciu Norweżki były faworytkami, nic zatem dziwnego, że to właśnie one otworzyły wynik. Mimo to podopieczne Arne Senstada były w stanie dotrzymać przeciwniczkom kroku. Dzięki temu zawodniczki ze Skandynawii nie potrafiły odskoczyć oponentkom. Chociaż pierwsza połowa zakończyła się zwycięstwem Norweżek 16:15, to Daria Michalak w ostatnich sekundach miała szansę doprowadzić do wyrównania, jednak skrzydłowa nie zdążyła oddać rzutu.

Po przerwie Biało-Czerwone bardzo dobrze prezentowały się na boisku. Polki zdołały nawet wyjść na prowadzenie, które utrzymywały przez sporą część drugiej połowy. Szczypiornistki z Norwegii doszły do głosu dopiero na lekko ponad dziesięć minut przed końcem meczu. To właśnie wtedy zawodniczki ze Skandynawii zaczęły konsekwentnie wykorzystywać błędy przeciwniczek. Ostatecznie mecz zakończył się triumfem narodowej drużyny Norwegii 32:28.

Przed Polkami jeszcze jeden mecz w tej edycji Golden League. W niedzielę 9 marca zmierzą się z Dunkami.

Polska - Norwegia 28:32