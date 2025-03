UFC 313. Transmisja TV i stream online. Karta walk

Przed nami bardzo ciekawie zapowiadająca się gala UFC 313. W walce wieczoru Alex Pereira (12-2) będzie bronił mistrzowskiego pasa w kategorii półciężkiej. Naprzeciwko niego stanie Magomed Ankalaev (20-1-1). Transmisja gali UFC 313 w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.

To będzie jedna z najciekawszych gal UFC, które do tej pory odbyły się w 2025 roku. Oczywiście uwagę kibiców zwraca głównie walka wieczoru, w której do klatki wejdą dwie gwiazdy największej federacji MMA na świecie - Alex Pereira i Magomed Ankalaev. Pochodzący z Brazylii zawodnik już po raz czwarty będzie bronił mistrzowskiego pasa.

Bardzo interesująca zapowiadają się także inne walki gali UFC 313. Tuż przed wcześniej wspomnianym pojedynkiem w oktagonie pojawią się Justin Gaethje (26-5) i Rafael Fiziev (12-3).

Podczas rywalizacji w Las Vegas zobaczymy tylko jedną walkę kobiet. W karcie głównej pojawił się bowiem pojedynek Amanda Lemos (14-4-1) kontra Iasmin Lucindo (17-5).



Transmisja gali UFC 313 w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go. Początek transmisji o godzinie 4:00 w niedzielę 9 marca.

Kata walk gali UFC 313:

Karta główna:



93 kg.: Alex Pereira (12-2) - Magomed Ankalaev (20-1-1)

70.3 kg.: Justin Gaethje (26-5) - Rafael Fiziev (12-3)

70.3 kg.: Jalin Turner (14-8) - Ignacio Bahamondes (16-5)

52.2 kg.: Amanda Lemos (14-4-1) - Iasmin Lucindo (17-5)

70.3 kg.: King Green (32-16-1, 1 NC) - Mauricio Ruffy (11-1)

Karta wstępna:



120.2 kg.: Curtis Blaydes (18-5) - Rizvan Kuniev (12-2-1)

56.7 kg.: Rei Tsuruya (10-0) - Joshua Van (12-2)

83.9 kg.: Brunno Ferreira (12-2) - Armen Petrosyan (9-4)

77.1 kg.: Alex Morono (24-11) - Carlos Leal (21-6)

65.8 kg.: Mairon Santos (15-1) - Francis Marshall (8-2)

65.8 kg.: Chris Gutierrez (21-6-2) - John Castaneda (21-7)

83.9 kg.: Ozzy Diaz (9-3) - Djorden Santos (10-1)

