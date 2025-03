Adam Małysz skomentował skandal na MŚ. "To pokazało, ile jest problemów"

Świat skoków narciarskich żyje skandalem z udziałem reprezentacji Norwegii, której zawodnicy zostali zdyskwalifikowani na mistrzostwach świata w Trondheim z powodu nieregulaminowych kombinezonów. Sami zainteresowani podkreślają, że nie doszło do oszustwa, a jedynie do... braku dostosowania się do przepisów. Sytuację skomentował prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Adam Małysz.

Skandal jest o tyle duży, że dyskwalifikacja dotyczyła m.in. Mariusa Lindvika, który na dużej skoczni sięgnął po srebrny medal. Decyzja FIS sprawiła jednak, że Norwegowi odebrano krążek. Skandynawowie już od jakiegoś czasu mieli dopuszczać się manipulacji związanych z kombinezonami, co jedynie zwiększa skalę afery.

Norwegia została ukarana po protestach, które złożyły Austria, Polska i Słowenia.



- Za nami mistrzostwa świata. Z jednej strony to jest bardzo smutny dzień dla skoków narciarskich przez te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce, ale z drugiej strony to pokazało, ile jest problemów i niedociągnięć, jeśli chodzi o sam system. Dlatego z naszej strony to był dobry dzień, ponieważ wszyscy się zjednoczyli, czyli graliśmy do jednej bramki. Nie mówiąc już nawet o naszym zespole i tego, co od dawna wymagałem, czyli wszyscy stoimy murem za prawdą. I jeśli walczymy, to walczymy o swoje, bo po pierwsze, jesteśmy mocnym narodem, ale po drugie wypracowaliśmy sobie pewną pozycję w skokach narciarskich i nie powinniśmy ukrywać się, jeśli nam nie idzie i robić krok wstecz. Musimy iść cały czas do przodu i pokazywać, że dalej Polacy są bardzo silni i wrócimy jeszcze mocniejsi - powiedział Małysz w wypowiedzi dla PZN.



Dyskwalifikacja Lindvika sprawiła, że najlepszy z Polaków - Paweł Wąsek ostatecznie uplasował się na 11. miejscu.

Polsat Sport