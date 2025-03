Łęcznianie przed tym spotkaniem ponieśli dwie porażki z rzędu - w Warszawie z Polonią 1:2 oraz u siebie ze Zniczem Pruszków 1:2. Co ciekawe, w obu przypadkach Górnik obejmował prowadzenie, ale za każdym razem nie potrafił dowieźć do końcowego gwizdka nawet remisu. Warto zaznaczyć, że drużyna ze wschodniej Polski we wcześniejszym, pierwszym starciu w 2025 roku zremisowała z ŁKS-em 2:2 i do Krakowa wybrała się z nadzieją na premierowe zwycięstwo na wiosnę.

Wisła zaczęła 2025 rok od remisu u siebie z Miedzią Legnica 1:1, a następnie porażki na własnym boisku ze Zniczem Pruszków 0:1. Potem krakowianie nieoczekiwanie rozgromili na wyjeździe Ruch Chorzów 5:0, aby zremisować w Gdyni z Arką 2:2, doprowadzając do wyrównania w 95. minucie.



W rundzie jesiennej Górnik wygrał z Wisłą 1:0.



Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Kraków - Górnik Łęczna na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport