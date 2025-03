Bogdanka LUK Lublin oficjalnie to ogłosiła! Kluczowa informacja przed kolejnym sezonem

LW Bogdanka pozostanie sponsorem tytularnym klubu siatkarskiego Bogdanka LUK Lublin. Nowa umowa obowiązująca do końca 2026 roku umocni partnerstwo pomiędzy jedną z kluczowych firm regionu, a czołową drużyną PlusLigi.

– Bogdanka od lat wspiera rozwój sportu na Lubelszczyźnie. Nasza współpraca z Klubem Bogdanka LUK Lublin to nie tylko sponsoring, ale przede wszystkim długofalowe zaangażowanie w budowanie silnego zespołu siatkarskiego w regionie – powiedział prezes zarządu LW Bogdanka Zbigniew Stopa.

Bogdanka LUK Lublin od sezonu 2021/22 rywalizuje w siatkarskiej PlusLidze. W obecnym sezonie po raz drugi z rzędu drużyna dotarła do turnieju finałowego Pucharu Polski oraz stoi przed szansą na historyczne zwycięstwo w Pucharze Challenge. Wsparcie Bogdanki pozwoli Klubowi na dalszy rozwój i realizację sportowych ambicji w kolejnych sezonach.

– Współpraca z Bogdanka LUK Lublin to dla nas nie tylko okazja do wspierania lokalnego sportu, ale także element realizacji naszej Strategii Sponsoringowej. Jako firma o silnych korzeniach w regionie, chcemy przyczyniać się do sukcesów drużyny, która godnie reprezentuje Lubelszczyznę na arenie krajowej i międzynarodowej – podkreślił Artur Wasilewski, zastępca prezesa zarządu LW Bogdanka ds. ekonomiczno-finansowych.

Współpraca Klubu ze Spółką LW Bogdanka S.A. trwa od ponad dwóch lat. Głębokie zrozumienie wzajemnych potrzeb pozwalało jej ewoluować.

– Lubelski Węgiel Bogdanka to nie tylko gospodarczy lider regionu i swojej branży, ale także zasłużony mecenas kultury i sportu na Lubelszczyźnie, którego wizja wzbogaca otoczenie, w którym spółka funkcjonuje. Podtrzymanie współpracy jest dla nas okazją do dalszego umacniania wspólnych wartości i przenoszenia ich na grunt walki o najcenniejsze siatkarskie trofea – powiedział prezes zarządu Bogdanki LUK Lublin Krzysztof Skubiszewski.

– Na okres współpracy z Lubelskim Węglem Bogdanka przypadają nasze największe sukcesy. Tak stabilny partner pozwala bowiem skupić się przede wszystkim na rozwoju Klubu. Wierzymy, że podtrzymanie naszej współpracy to pozytywna ocena, jaką Zarząd Spółki wystawia naszym dążeniom – dodał Maciej Krzaczek, wiceprezes zarządu Bogdanki LUK Lublin.

W trwającym sezonie Klub Bogdanka LUK Lublin jest liderem pośród siatkarskich drużyn w kraju pod względem ekwiwalentu reklamowego, który dotychczas wyniósł 213 589 919 zł.

Polsat Sport, lkpslublin.pl