28-letnia Pajor, która przed tym sezonem przeniosła się do stolicy Katalonii z VfL Wolfsburg, trafiła do siatki w 66. minucie, podwyższając prowadzenie "Dumy Katalonii" na 3:1. Zanotowała również asystę przy pierwszej bramce Alexii Putellas. W niedzielę przebywała na boisku do 71. minuty.

ZOBACZ TAKŻE: Z Sosnowca do Juventusu! Wielki transfer młodej polskiej gwiazdy

Polka ma na koncie o pięć goli więcej od drugiej w klasyfikacji Nigeryjki Edny Imade z drużyny Granady.

Barcelona jest liderem tabeli. Zanotowała 20 zwycięstw i tylko jedną porażkę, przy stosunku bramek 91-12.

RI, PAP