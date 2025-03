W piątek w biegu na 60 m przez płotki po złoto sięgnął Jakub Szymański, a po brąz Pia Skrzyszowska. W sobotę Maksymilian Szwed był drugi na dystansie 400 m.

W finale biegu na 800 m Wielgosz wyprzedziła Francuzkę Clarę Liberman i Słowenkę Anitę Horvat.

Swoboda zajęła czwarte miejsce w biegu na 60 m. Wygrała Włoszka Zaynab Dosso przed Mujingą Kambundji ze Szwajcarii i Patrizią van der Weken z Luksemburga.

Swoboda uzyskała najlepszy czas w sezonie - 7,07, lecz nie wystarczyło to do medalu. Do podium zabrakło jej 0,01 s. Dosso czasem 7,01 ustanowiła rekord Włoch. Kambundji uzyskała wynik 7,02, a van der Weken pobiła rekord Luksemburga - 7,06.

Weronika Lizakowska czasem 9.06,84 zajęła 10. miejsce w finałowym biegu na 3000 m. Złoty medal zdobyła Irlandka Sarah Healy.

W piątek Lizakowska zajęła szóste miejsce w biegu na 1500 m i jest jedyną polską lekkoatletką, która w Apeldoorn rywalizowała w finałach dwóch konkurencji.

Paulina Ligarska zajęła piąte miejsce w pięcioboju. Triumfowała Saga Vanninen z Finlandii.

Polka przebiegła 60 m przez płotki w 8,56, skoczyła wzwyż 1,75, pchnęła kulą 14,48, skoczyła w dal 6,15 i przebiegła 800 m w 2.12,59. Łącznie zgromadziła 4569 pkt, a triumfatorka 4922, czym ustanowiła rekord Finlandii.

Jakob Ingebrigtsen w Apeldoorn wygrał biegi na 1500 i 3000 metrów. To trzeci z rzędu dublet Norwega w imprezie tej rangi. Dwa złote medale na tych dystansach zdobył też cztery lata temu w Toruniu i dwa lata temu w Stambule.

Ingebrigtsen ma już w dorobku osiem medali halowych mistrzostw Europy - siedem złotych i srebrny.

Jarosława Mahuczich powtórzyła wyczyn Niemki Rosemarie Ackermann z 1976 roku i wygrała konkurs skoku wzwyż na trzecich z rzędu HME. W Apeldoorn Ukrainka pokonała wysokość 1,99. Na podium stanęły też dwie 19-latki - srebro wywalczyła Serbka Angelina Topic, natomiast po brąz sięgnęła Szwedka Engla Nilsson.

Wszyscy medaliści w skoku o tyczce zaliczyli wysokość 5,90. Złotym medalem podzielili się Grek Emmanouil Karalis i Holender Menno Vloon. Brąz dla Norwega Sondre Guttormsena.

Niespodziewanym zwycięzcą konkursu pchnięcia kulą został Andrei Rares Toader, który poprawił rekord Rumunii na 21,27. Za nim uplasowali się Szwed Wictor Petersson - 21,04 i Czech Tomas Stanek - 20,75.

W gronie kandydatów do medali był wymieniany Konrad Bukowiecki. Polski kulomiot odpadł jednak w porannych kwalifikacjach.

Holenderka Jessica Schilder najlepszym w tym roku wynik na świecie (19,97) wygrała konkurs kulomiotek.

Aż trzy złote medale w sztafetach 4x400 m zdobyli Holendrzy. W czwartek byli najlepsi w mikście, a w niedzielę triumfowali w rywalizacji mężczyzn i kobiet. Specjalizująca się w biegu na 400 m Femke Bol nie startowała indywidualnie, lecz dzięki sztafetom wywalczyła dwa tytuły.

Holendrzy wygrali klasyfikację medalową. Zdobyli dziewięć medali, w tym siedem złotych. Dalsze miejsca zajęli Włosi, Norwegowie i Szwajcarzy. Polacy uplasowali się na piątym miejscu.

Klasyfikacja medalowa HME Apeldoorn 2025:

złote srebrne brązowe



1. Holandia 7 2 0

2. Włochy 3 1 2

3. Norwegia 3 1 1

4. Szwajcaria 2 3 0

5. Polska 2 1 1

6. Ukraina 2 0 0

7. Francja 1 3 4

8. Wielka Brytania 1 3 3

9. Hiszpania 1 1 2

10. Rumunia 1 1 0

11. Irlandia 1 0 2

12. Finlandia 1 0 1

13. Bułgaria 1 0 0

Grecja 1 0 0

Węgry 1 0 0

16. Niemcy 0 2 2

17. Belgia 0 2 1

Szwecja 0 2 1

19. Portugalia 0 1 3

20. Czechy 0 1 2

21. Słowenia 0 1 1

22. Serbia 0 1 0

23. Luksemburg 0 0 1

BS, PAP