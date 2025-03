Jan Błachowicz - Alex Pereira. Jak wyglądała ostatnia walka Polaka w UFC?

Już 22 marca Jan Błachowicz (29-10-1, 9 KO, 9 SUB) powróci do oktagonu UFC. Rywalem Polaka w Londynie będzie Carlos Ulberg (11-1, 7 KO, 1 SUB). Do tego wydarzenia pozostało niewiele czasu, więc przypomnijmy sobie ostatni pojedynek "Cieszyńskiego Księcia".

Błachowicz po raz ostatni zaprezentował się kibicom podczas UFC 291 w Salt Lake City. Rywalem Polaka był Alex Pereira, który debiutował w kategorii półciężkiej. Starcie odbyło się 29 lipca 2023 roku.

ZOBACZ TAKŻE: Nokaut roku w światowym MMA? To trzeba zobaczyć! (WIDEO)

Pierwsza runda przebiegła pod dyktando zawodnika Warszawskiego Centrum Atletyki. Błachowicz dość szybko poszedł po nogi, a Brazylijczyk dość dobrze bronił sprowadzenia pod siatką. Zaatakował nawet gilotyną, jednak Polak nie spanikował. Po niespełna dwóch minutach walka trafiał do parteru, gdzie dominował "Cieszyński Książe". Zapiął duszenie, ale Pereira przetrwał trudne chwile. Do końca rundy Błachowicz nie schodził z pleców rywala i pewnie wygrał to starcie.

W drugiej odsłonie starcie toczyło się w stójce przez dwie minuty. Zawodnicy okopywali wzajemnie swoje nogi, oglądaliśmy też wymiany ciosów. Następnie Polak zaatakował nogi i przeniósł pojedynek do parteru. Ponad 60 sekund zajęło "Poatanowi" wstanie, a i tak w dalszym ciągu był przyciśnięty do siatki w klinczu. Ostatnia minuta to wymiany w stójce. Groźne ciosy sierpowe z obu stron. W końcówce mocniejsze ciosy ze strony Pereiry, który chciał zaznaczyć swoją przewagę. Dwóch sędziów widziało wygraną w tej odsłonie Pereiry, a trzeci Błachowicza.

Do końcowej partii obaj przystąpili dosyć zmęczeni. Polak zaczął od kilku trafień i ładnych kombinacji. Pereira nie pozostał dłużny i też mocno odpowiadał. Wydawało się, że Brazylijczyk zachował nieco więcej sił, jednak w samej końcówce to "Cieszyński Książe" obalił i skontrolował przeciwnika.

Ostatecznie dwóch sędziów widziało wygraną Pereiry 29:28, a trzeci przyznał wygraną Błachowiczowi 29:28. Brazylijczyk w kolejnej walce pokonał Jiriego Prochazkę i wywalczył pas w dywizji półciężkiej.

22 marca miną 602 dni od tego pojedynku. Błachowicz wróci do oktagonu po kontuzjach barków, a jego przeciwnikiem podczas UFC Fight Night w Londynie będzie Nowozelandczyk Ulberg.

Gala UFC Fight Night z walkami Jana Błachowicza i Marcina Tybury na antenach Polsatu Sport.

IM, Polsat Sport