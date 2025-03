Niespodziewany powrót legendarnego piłkarza. Zagrał w trzeciej lidze

Niespełna 38-letni dziś Hamsik decyzję o rozbracie z futbolem ogłosił na początku czerwca 2023 roku, gdy był zawodnikiem tureckiego Trabzonsporu. Słowak zakomunikował wówczas, że rozgrywki 2022/2023 będą dla niego ostatnimi w karierze. Marek Hamsik pożegnał się z kibicami "Bordowo-Niebieskich" w domowym starciu 37. kolejki ligi tureckiej, w którym jego Trabzonspor pokonał Alanyaspor 5:1. Słowak strzelił w tym spotkaniu gola i zaliczył asystę.

Ostatni raz wychowanek Jupie Podlavice miał się pojawić na boisku 5 lipca 2025 roku w swoim pożegnalnym meczu, na który zaproszono takie gwiazdy futbolu jak Fabio Cannavaro, Ezequiel Lavezzi, Edinson Cavani czy Dries Mertens. Sam zawodnik dość niespodziewanie postanowił jednak... zdjąć buty z kołka znacznie wcześniej.

Marek Hamsik pojawił się bowiem w składzie drużyny, której jest właścicielem - RSC Hamsik Academy - w sobotnim (8 marca) spotkaniu 19. kolejki grupy zachodniej słowackiej 3. ligi przeciwko Jednocie Banova. Legendarny piłkarz wyszedł na boisko w pierwszym składzie i w roli kapitana drużyny, choć - jak sam zapewniał - długo wzbraniał się przed założeniem kapitańskiej opaski.

- Nie chciałem opaski, ale klubowi koledzy wręcz zmusili mnie, bym ją założył. Nie spodziewałem się, że wytrzymam na boisku prawie cały mecz, ale muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo mi się podobało. Udało nam się ze stanu 0:1 wyjść na prowadzenie 2:1 i szkoda, że pozytywne uczucia zostały nieco nadszarpnięte wyrównującym golem dla rywali. A co do mojego powrotu, to zdecydowałem, że chcę być w formie przed nadchodzącym meczem legend, który będzie moim pożegnalnym spotkaniem, więc pewnie zagram jeszcze dwa lub trzy razy w trzeciej lidze. Na pewno nie będę jednak pojawiał się na placu gry regularnie - przyznał Hamsik w rozmowie z dziennikiem "Novy cas".

Sensacyjny powrót legendy słowackiego futbolu na boisko oklaskiwało z trybun nieco ponad 400 osób.

Po 18 rozegranych spotkaniach RSC Hamsik Academy ma na koncie 23 punkty i plasuje się na 10. miejscu w 17-zespołowej zachodniej grupie 3. ligi. Do prowadzącego FK Raca ekipa Marka Hamsika traci 14 "oczek".

W trakcie swojej bogatej kariery Marek Hamsik grał między innymi w Slovanie Bratysława, Brescii i Napoli, którego jest żywą legendą. Po odejściu z Serie A występował jeszcze w lidze chińskiej (Dalian Yifang), szwedzkiej (IFK Goeteborg) i tureckiej (Trabzonspor). W piłkarskim CV ma między innymi dwa Puchary i Superpuchar Włoch oraz mistrzostwo i Superpuchar Turcji.

W reprezentacji Słowacji rozegrał 134 mecze, w których zdobył 26 goli. W 2023 roku został odznaczony Orderem Ludovita Stura, trzecim w kolejności słowackim odznaczeniem państwowym.