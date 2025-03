- Na początku tygodnia mieliśmy w zespole trochę przeziębień, ale nie były to poważne sprawy. Obecnie wszyscy zawodnicy są już zdrowi. Chory jest również trener John Carver, który co prawda każdego dnia uczestniczył w zajęciach, jednak nadal narzeka na ból gardła – wyjaśnił absencję angielskiego szkoleniowca na piątkowej konferencji prasowej w Gdańsku jego asystent.

W niedzielę o godz. 14.45 rozpocznie się nad morzem spotkanie zespołów, które przegrały dwie ostatnie ligowe potyczki.

Przedostatnia w tabeli Lechia uległa na własnym stadionie 0:2 Puszczy Niepołomice oraz 1:3 Rakowowi, z kolei zajmujący ósme miejsce Górnik poniósł porażki 0:1 – także w Częstochowie oraz u siebie z Cracovią.

ZOBACZ TAKŻE: Klamka zapadła ws. Pululu?! Zbigniew Boniek stanowczo kontruje! "Musi to ktoś wytłumaczyć"

- Nasz zespół jest w sytuacji, która nie daje za dużego marginesu błędu, zatem musimy przede wszystkim wyzbyć się indywidualnych złych zagrań. Oczywiście każdy mecz i każdy rywal jest trochę inny, zatem modyfikuje się taktykę na konkretne spotkanie. Również pod Górnika, który gra inaczej niż reszta drużyn. Kluczem do sukcesu będzie trzymanie się planu i realizacja założeń – podkreślił.

Drugi trener biało-zielonych nie ukrywa, że zespół musi poprawić grę w początkowej fazie meczu. W spotkaniu z Puszczą gdańszczanie stracili bramkę w 18., natomiast w konfrontacji z Rakowem już w 2. oraz 15. minucie.

- Początki meczów z Puszczą i Rakowem na pewno nie były dla nas udane. Zawodnicy mają też świadomość, że to my bardziej podarowaliśmy częstochowianom gole niż oni je nam strzelili. Jest w nas złość, dlatego wierzę, że w niedzielę pierwsze minuty będą w naszym wykonaniu lepsze, że zagramy ze zdwojoną koncentracją, aby unikać indywidualnych błędów – dodał.

1 września w 7. kolejce Lechia wygrała w Zabrzu 3:2 i odniosła pierwsze zwycięstwo w rozgrywkach.

- Jeśli wygramy ponownie, a taki jest nasz cel, to na pewno nie będzie można mówić o jakimś przełomie, bo to za duże słowo. Z drugiej strony po dwóch porażkach ten mecz waży delikatnie więcej niż inne, jednak nie patrzymy na niego jak na większy obraz, bo stanowi on dla nas tylko kolejny krok do utrzymania się w ekstraklasie. Skupiamy się na sobie i na następnym spotkaniu – przyznał.

W ekipie gospodarzy wciąż kontuzjowany jest ukraiński defensywny pomocnik Iwan Żelizko, a za żółte kartki musi pauzować jego rodak skrzydłowy Maksym Chłań.

- Jedna zmiana jest wymuszona, myślimy też o drugiej roszadzie. Na pewnej pozycji mamy dwóch zawodników, którzy prezentują się równie dobrze, o tym kto wyjdzie na boisko w podstawowym składzie, zadecydują szczegóły – zdradził.

W zespole beniaminka mają nadzieję, że przyjdzie im zagrać na lepszej murawie niż dwa tygodnie temu z Puszczą.

- Wierzę, że nawierzchnia będzie lepsza, bo nie wyobrażam sobie, że może być gorsza. Wiem też, że ludzie odpowiedzialni za jej stan robią wszystko, pomimo sporego obciążenia boiska, aby wyglądała jak najlepiej. Zakładamy, że nie będzie nie wiadomo jak dobra, jednak liczymy, że w niedzielę mile się rozczarujemy – podsumował.

Relacja live i wynik na żywo meczu Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

PAP