Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok to jeden z meczów 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Widzew po zmianie trenera zremisował w Radomiu z Radomiakiem 1:1, aczkolwiek był blisko zwycięstwa pod wodzą Patryk Czubaka, ponieważ gola stracił w 90. minucie spotkania. Warto podkreślić, że łodzianie w pierwszych pięciu meczach 2025 roku nie wygrali żadnego, notując dwa remisy i ponosząc trzy porażki.

Jagiellonia to tegoroczny pretendent do mistrzostwa Polski. Dla białostocczan byłaby to obrona mistrzowskiej korony. Podopieczni Adriana Siemieńca walkę o punkty na krajowym podwórku łączą ze skuteczną grą w europejskich pucharach. Przed starciem w Łodzi pokonali u siebie Cerce Brugge 3:0 w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Konferencji.



W rundzie jesiennej "Jaga" wygrała u siebie z Widzewem 1:0, a bramkę już w 2. minucie zdobył najlepszy strzelec zespołu - Afimico Pululu.



