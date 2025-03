Czas na kolejne wydanie Polsat Sport Talk. Tym razem tematem głównym programu będzie... jedzenie, a przede wszystkim to, jak i co jeść, by wypracować zdrowe nawyki żywieniowe. Gdzie obejrzeć Polsat Sport Talk? Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go i Polsatsport.pl.