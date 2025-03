W niedzielnych meczach PlusLigi zobaczymy w akcji między innymi mistrza Polski JSW Jastrzębski Węgiel, walczącą o utrzymanie PSG Stal Nysa oraz ekipę Steam Hemarpolu Norwida Częstochowa, która może dziś zapewnić sobie miejsce w play-offach. Zapraszamy też na mecz PLS 1. Ligi z udziałem lidera rozgrywek, ChKS-u Chełm. Transmisje niedzielnych spotkań PlusLigi i PLS 1. Ligi na antenie Polsat Sport 1 oraz na Polsat Box Go.

Faza zasadnicza PlusLigi jest już na ostatniej prostej, w niedzielę finiszuje 27. z trzydziestu kolejek. W pierwszym spotkaniu dnia lider rozgrywek JSW Jastrzębski Węgiel podejmie u siebie PSG Stal Nysa. Mierzący w pierwsze miejsce na koniec rundy ligowej jastrzębianie w przypadku zwycięstwa będą już bardzo blisko celu - jeśli wygrają 3:0 lub 3:1, będą mieli sześć punktów przewagi nad ekipami zajmującymi drugie i trzecie miejsce - PGE Projektem Warszawa i Aluronem CMC Wartą Zawiercie.

Celem PSG Stali na końcową część fazy zasadniczej jest natomiast zapewnienie sobie pozostania w elicie. Nysanom może się to udać już w niedzielę - warunkiem jest pokonanie mistrzów Polski. Wydaje się jednak, że dla zespołu trenera Francesco Petrelli jeden punkt wywalczony w Jastrzębiu Zdroju również będzie bardzo cenny.

Początek spotkania JSW Jastrzębski Węgiel - PSG Stal Nysa o godzinie 14:45. Transmisja na antenie Polsat Sport 1 oraz w Polsat Box Go.

W drugim niedzielnym meczu PlusLigi Steam Hemarpol Norwid Częstochowa zagra przed własną publicznością z Cuprum Stilonem Gorzów. W przypadku drużyny gości wszystko jest jasne - gorzowianie są pewni utrzymania, a szans na grę w ćwierćfinałach już nie mają. Co innego zajmujący ósme miejsce w stawce gospodarze - ci stoją przed szansą przypieczętowania awansu do play-offów. Potrzebują do tego zwycięstwa za trzy punkty.

Początek spotkania Steam Hemarpol Norwid Częstochowa - Cuprum Stilon Gorzów o godzinie 17:30. Transmisja na antenie Polsat Sport 1 oraz w Polsat Box Go.

Na koniec siatkarskiego dnia przeniesiemy się do PLS 1. Ligi, na mecz ChKS-u Chełm z CUK Aniołami Toruń. Chełmianie są zdecydowanymi liderami zaplecza PlusLigi, nad drugim w tabeli MCKiS-em Jaworzno mają aż 16 punktów przewagi. Po dwudziestu jeden ligowych zwycięstwach z rzędu, w ostatnich tygodniach zawodnicy trenera Krzysztofa Andrzejewskiego złapali jednak lekką zadyszkę i dwukrotnie przegrali po 0:3 - z KKS-em Mickiewiczem Kluczbork oraz z Lechią Tomaszów Mazowiecki.

W niedzielę ChKS będzie chciał wrócić na zwycięską ścieżkę, ale toruńskie Anioły z pewnością postawią gospodarzom trudne warunki. Beniaminek PLS 1. Ligi na finiszu fazy zasadniczej walczy o utrzymanie. Obecnie znajduje się w strefie spadkowej i bardzo potrzebuje punktów.

Początek spotkania ChKS Chełm - CUK Anioły Toruń o godzinie 20:30. Transmisja na antenie Polsat Sport 1 oraz w Polsat Box Go.

Bardzo interesująco zapowiadają się także niedzielne mecze Tauron Ligi, w której runda ligowa również zbliża się do końca. Już o godzinie 13:00 rozpocznie się starcie PGE Grot Budowlanych Łódź z LOTTO Chemikiem Police. Faworytkami są łodzianki, które obecnie zajmują trzecie miejsce w tabeli. Siatkarki z Polic, które obecnie są szóste i wciąż walczą o grę w play-offach, bez wątpienia są jednak w stanie pokusić się o niespodziankę. Zwłaszcza, że ostatnio pokazują wysoką formę - swoje trzy poprzednie mecze ligowe wygrały 3:0.

Początek spotkania PGE Grot Budowlani Łódź - LOTTO Chemik Police o godzinie 13:00. Transmisja w Polsat Box Go.

O występ w ćwierćfinałach walczą też oba zespoły, które zmierzą się w drugim niedzielnym spotkaniu Tauron Ligi - Metalkas Pałac Bydgoszcz oraz ITA TOOLS Stal Mielec. Bydgoszczanki zajmują w tej chwili siódme miejsce, zawodniczki z Mielca mają w dorobku o jeden punkt mniej i są ósme. Zwycięzca tego meczu mocno przybliży się do play-offów.

Początek spotkania Metalkas Pałac Bydgoszcz - ITA TOOLS Stal Mielec o godzinie 19:00. Transmisja w Polsat Box Go.

Plan niedzielnych transmisji siatkarskich na antenach Polsatu Sport i w Polsat Box Go:

13:00 Tauron Liga: PGE Grot Budowlani Łódź - LOTTO Chemik Police (Polsat Box Go)

14:45 PlusLiga: JSW Jastrzębski Węgiel - PSG Stal Nysa (Polsat Sport 1 oraz Polsat Box Go)

17:30 PlusLiga: Steam Hemarpol Norwid Częstochowa - Cuprum Stilon Gorzów (Polsat Sport 1 oraz Polsat Box Go)

19:00 Tauron Liga: Metalkas Pałac Bydgoszcz - ITA TOOLS STAL Mielec (Polsat Box Go)

20:30 PLS 1. Liga: ChKS Chełm - CUK Anioły Toruń (Polsat Sport 1 oraz Polsat Box Go)

GW, Polsat Sport