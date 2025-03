Trudna przeprawa PGE Grot Budowlanych. Łodzianki wygrały po tie-breaku

Faworytkami spotkania były zajmujące trzecie miejsce w tabeli łodzianki, które do przedostatniej kolejki fazy zasadniczej przystępowały po dobrym w swoim wykonaniu, choć przegranym 0:3 meczu z włoskim Savino Del Bene Scandicci w ćwierćfinale Ligi Mistrzyń.

ZOBACZ TAKŻE: Bogdanka LUK Lublin oficjalnie to ogłosiła! Kluczowa informacja przed kolejnym sezonem

Walczący o awans do play-offów Chemik, który swoje trzy poprzednie mecze ligowe, z UNI Opole, #VolleyWrocław oraz z Sokołem & Hagric Mogilno, wygrał 3:0, okazał się jednak bardzo wymagającym przeciwnikiem dla ekipy trenera Macieja Biernata i wywalczył w Łodzi cenny punkt.

W pierwszym secie sytuację na boisku kontrolowały siatkarki PGE Grot Budowlanych. Dzięki dobrej grze w bloku i w obronie szybko zbudowały wyraźne prowadzenie (11:5), potem przy serwisie Terry Enweonwu zdobyły cztery punkty z rzędu i wygrywały różnicą aż dziesięciu "oczek" (17:7).

W kolejnym fragmencie gry zawodniczki Chemika zaczęły spisywać się lepiej. Przy pewnej pomocy łodzianek, które popełniły kilka błędów w przyjęciu i w ataku, ekipa z Polic zmniejszyła straty do pięciu punktów (22:17). Serię rywalek w końcu przerwała świetnie grająca w tej partii Paulina Damaske (8 punktów, 80 procent skuteczności w ataku), a chwilę później seta zakończył atak Małgorzaty Lisiak ze środka (25:18).

Druga odsłona była już dużo bardziej wyrównana. Początkowo układała się po myśli łodzianek. Od momentu, w którym zespół trenera Biernata wyszedł na czteropunktowe prowadzenie (12:8), inicjatywę przejęły jednak przyjezdne. Przy serwisie Martyny Grajber-Nowakowskiej Chemik zdobył pięć punktów z rzędu i to on wygrywał 14:12. Potem, głównie dzięki sprytnej grze w ataku, policzanki już do końca seta trzymały faworytki na niewielki dystans i zwyciężyły 25:23. Dwa ostatnie punkty dla przyjezdnych zdobyła Julia Orzoł, która w tej części meczu atakowała aż 17 razy, zdobywając 8 punktów.

Trzeci set przebiegał według podobnego scenariusza, co drugi. Gospodynie mocno wystartowały, prowadziły 3:0 i 6:2, jednak potem do głosu doszła drużyna gości. Zawodniczki trenera Dawida Michora szybko odrobiły straty, a potem zbudowały nieznaczną przewagę, którą powiększyły w końcowym fragmencie partii. Piłkę setową dał policzankom atak Julii Hewelt, kończący bardzo długą wymianę (24:20), a chwilę później pomyliła się Enweonwu i LOTTO Chemik wygrał 25:20.

W czwartej partii łodzianki również zaczęły lepiej od swoich rywalek, jednak tym razem po zbudowaniu kilkupunktowej przewagi (14:9) utrzymały ją do końca seta. Przyjezdne w ostatnim fragmencie tej odsłony odrobiły część straty (22:20), obroniły też dwie piłki setowe, ale przy trzeciej Jelena Blagojević wybiła piłkę po bloku rywalek (25:22) i gospodynie doprowadziły do tie-breaka.

Siatkarską dogrywkę na swoją korzyść rozstrzygnęły faworytki. O ich wygranej przesądziły przede wszystkim bardzo dobra gra w bloku w tej części rywalizacji (5 punktów) oraz seria pięciu punktów z rzędu, zdobytych od stanu 6:5 do 11:5. Sześciopunktową przewagę drużyna z Łodzi utrzymała już do końca, zwyciężając 15:9 w tie-breaku i w całym spotkaniu 3:2.

Najlepszą zawodniczką meczu została wybrana rozgrywająca PGE Grot Budowlanych, Alicja Grabka.

Wynik niedzielnego spotkania oznacza, że łodzianki już na pewno zakończą fazę zasadniczą na trzeciej pozycji. Z kolei dla LOTTO Chemika zdobyty punkt może okazać się bardzo znaczący w kontekście awansu do play-offów.

W ostatniej kolejce rundy ligowej PGE Grot Budowlani zagrają z drugim w tabeli ŁKS-em Commercecon Łódź (17 marca), natomiast zespół z Polic podejmie lidera rozgrywek, KS Developres Rzeszów (18 marca).

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Tauron Liga, 21. kolejka

PGE Grot Budowlani Łódź - LOTTO Chemik Police 3:2 (25:18, 23:25, 20:25, 25:22, 15:9)

PGE Grot Budowlani: Alicja Grabka (3), Terry Enweonwu (21), Karolina Drużkowska (17), Paulina Damaske (14), Dominika Sobolska-Tarasova (6), Małgorzata Lisiak (8), Justyna Łysiak (libero) oraz Jelena Blagojević (10), Sasa Planisec (5), Kinga Różyńska, Afedo Manyang.

LOTTO Chemik: Katarzyna Partyka (5), Julia Hewelt (14), Julia Orzoł (21), Martyna Nowakowska-Grajber (18), Magdalena Ociepa (4), Dominika Pierzchała (15), Agata Nowak (libero) oraz Elena Baić, Ewa Kwiatkowska, Anna Fiedorowicz (1), Viktriia Lokhmanchuk (2).

GW, Polsat Sport