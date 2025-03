Ważne informacje w sprawie Szczęsnego! Chodzi o jego konkurenta

Szczęsny na stałe wywalczył sobie grę w podstawowej jedenastce Barcelony. Polak w ostatnich meczach potwierdza świetną formę, a jego wybitny występ w meczu Ligi Mistrzów z Benfiką zapewnił "Dumie Katalonii" wygraną 1:0.

ZOBACZ TAKŻE: Gwiazda Barcelony rozwodzi się z żoną. Zdradziła go z trenerem (ZDJĘCIA)

Były bramkarz reprezentacji Polski dołączył do klubu z Barcelony w październiku 2024, gdyż poważnej kontuzji nabawił się Marc-Andre ter Stegen. Przez pierwszy okres pobytu w "Blaugranie" Szczęsny musiał się godzić z rolą drugiego bramkarza, a między słupkami oglądaliśmy Inakiego Penę.

Hiszpan ostatni mecz rozegrał 18 stycznia i od tego czasu nie podniósł się z ławki rezerwowych. Ta sytuacja ewidentnie nie podoba się 26-latkowi. Ceniony dziennikarz "Relevo" Matteo Moretto zdradził w serwisie X (dawniej Twitter), że Pena może wkrótce opuścić Barcelonę.

- Przyszłość Inakiego Peny jest niepewna. Bramkarz ma kontrakt ważny do 2026 roku, a negocjacje w sprawie ewentualnego przedłużenia utknęły w martwym punkcie. Piłkarz chciałby wrócić do gry na pozycji bramkarza, a rozwiązanie zaproponowane przez Galatasaray jest realne, co sam ogłosił. Już doszło do kontaktów między stronami. Inne kluby, zwłaszcza z Hiszpanii i Anglii, również bacznie obserwują sytuację - czytamy we wpisie.

El futuro de Iñaki Peña está en el aire.



El portero tiene contrato hasta 2026 y las negociaciones para una posible renovación están estancadas: el deseo del jugador sería volver a ser protagonista entre los tres palos y la solución del Galatasaray es real, tal y como ha… — Matteo Moretto (@MatteMoretto) March 9, 2025

Sytuacji hiszpańskiego bramkarza nie poprawia fakt, że niedługo do gry wróci ter Stegen, który dochodzi już do pełni sprawności.

IM, Polsat Sport