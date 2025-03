33 medale dla Polski! Biało-Czerwoni pokazali klasę

To już tradycja, że reprezentacja Polski doskonale spisuje się podczas zawodów Viking Race, które odbywają się w Heerenveen. Młodzi polscy panczeniści podczas tegorocznej edycji wywalczyli aż 33 medale i tylko potwierdzają, że już wkrótce mogą stanowić o sile naszych kadr narodowych w łyżwiarstwie szybkim.

Viking Race to legendarne już zawody łyżwiarskie dla dzieci z Europy, które odbywają się w Heerenveen. Ich historia sięga lat 80., a startował w nich niemal każdy zawodnik, który zrobił światową karierę i zdobywał medale olimpijskie. Wystarczy wspomnieć, że to właśnie podczas Viking Race swoje pierwsze poważne kroki łyżwiarskie stawiali m.in. Holendrzy Sven Kramer, Ireen Wüst czy Femke Kok. Przez lata znakomite wyniki notowali również Polacy, na czele z Konradem Niedźwiedzkim, Kają Ziomek-Nogal, Karoliną Bosiek czy Damianem Żurkiem.

Sama wyprawa do Holandii jest dla zawodników startujących w kategoriach od U-11 do U-16 niesamowitą przygodą. Nie dość, że mają szansę wystartować na torze Thialf, czyli legendarnym jeśli chodzi o łyżwiarstwo szybkie, to mieszkają u holenderskich rodzin, które nie tylko się nimi opiekują, ale również odwożą na zawody i kibicują. – Świetnie można podszkolić swój angielski, zobaczyć życie w innym kraju. Naprawdę potrafią z tego powstać niezwykłe relacje – mówi Niedźwiedzki, który startował w Viking Race czterokrotnie i ma doskonałe wspomnienia z tego czasu.

Co więcej, Polacy jako jedna z najmocniejszych reprezentacji w Europie mają okazję wystawić większą reprezentację, niż inne ekipy. Dlatego w tym roku do Heerenveen pojechało aż 34 biało-czerwonych adeptów łyżwiarstwa.

I nasza przyszłość łyżwiarstwa szybkiego nie zawiodła. Łącznie Polacy wywalczyli aż 32 medale, włączając w to klasyfikację wielobojową. Tutaj należy wyróżnić Wiktora Lęgneckiego, który wśród 12-latków nie miał sobie równych i wygrał wszystkie cztery wyścigi i był również pierwszy w wieloboju. Tuż za nim uplasował się Natan Jakóbczyk, który we wszystkich startach zdobywał srebrne medale i stanął również na drugim stopniu podium w wieloboju. Wśród 12-latków błysnęła także Alicja Iwanek, która wywalczyła brąz w jednym z wyścigów na 500 metrów.

Świetnie zaprezentowali się także Antoni Szczepański, który wśród 11-latków wygrał wszystkie wyścigi na 500 metrów i zwyciężył tez w wieloboju. Trzeci w tej kategorii był natomiast Michał Napora (trzy brązowe medale na 500 metrów). W 11-latkach złoty medal w jednym z wyścigów na 500 metrów wywalczyła Hanna Gawron, a brąz Tymon Jasiński.

Wśród 14-latków w polskiej kadrze brylowali Zofia Marszałek i Kirill Pishchala. Pierwsza z zawodniczek dwukrotnie triumfowała na dystansie 500 metrów, co dało jej też zwycięstwo w wieloboju. Pishchala natomiast wygrywał na 1000 i 1500 metrów oraz także stanął na najwyższym stopniu w wieloboju.

Medali nie zabrakło także w kategorii U-15. W wieloboju triumfowała Olimpia Nowak, a to wszystko m.in. dzięki jej złotemu medalowi na 500 metrów i srebrnemu na dwukrotnie dłuższym dystansie. Brąz na 1000 metrów do Polski przywiózł również Mateusz Wełnicki. Na liście medalowej znalazł się również Mateusz Gawroński, który w U-16 zdobył złoto na 500 metrów.

To jednak nie wszystko. Oprócz tego, że wielu z biało-czerwonych zanotowało swoje życiówki, to Szczepański ustanowił rekord 11-latków Viking Race na 500 metrów (41.96 sekundy), a Legnęcki wśród 12-latków na tym samym dystansie (40.25 sekundy). Obaj panowie są też aktualnymi rekordzistami zawodów w wieloboju! Co więcej, Polacy zajęli drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, a łącznie w zawodach startowało 18 reprezentacji.

