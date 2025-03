Udany debiut Polaka w nowych barwach. Był o włos od podium

Weekend na znanym z Formuły 1 torze w Barcelonie był wyjątkowy dla młodego kierowcy z Warszawy, który w tym roku debiutuje w wyścigach Formuły 4. Po trzech pierwszych rundach zimowego cyklu Formula Winter Series, do ostatniej 16-latek przystępował w nowych barwach, debiutując jako kierowca doświadczonego, holenderskiego zespołu Van Amersfoort Racing. To ekipa z 50-letnią tradycją, dla której ścigały się takie późniejsze gwiazdy Formuły 1, jak Max Verstappen czy Charles Leclerc.

W stawce 28 zawodników i zawodniczek z całego świata Ruta zakończył pierwszy z trzech wyścigów w Barcelonie na świetnym, 11. miejscu. Jednocześnie do samej mety walczył o podium w kategorii debiutantów, rozmijając się z nim zaledwie o 0,6 sekundy.

Po sięgnięciu po 16. miejsce w drugim, mokrym wyścigu, w trzecim Ruta ponownie walczył o podium w kategorii debiutantów, ale po uderzeniu przez rywala minął linię mety na 22. pozycji. Po drodze wywalczył jednak najszybszy czas okrążenia, sięgając dzięki temu po dodatkowy punkt do klasyfikacji generalnej.

Zimowy sezon FWS Ruta zakończył na 21. miejscu w tabeli, jako siódmy z debiutantów. Już za dwa miesiące 16-latek zadebiutuje w prestiżowych mistrzostwach Włoch Formuły 4, w których także będzie reprezentował barwy zespołu Van Amersfoort Racing.

- To był bardzo wymagający, ale udany debiut w nowych barwach – mówi Aleksander Ruta. – Pogoda znów nie ułatwiła nam zadania, ale w dwóch z trzech wyścigów byłem w stanie walczyć o podium w kategorii debiutantów, a w ostatnim wykręciłem także najlepszy czas okrążenia w całej stawce, co pokazuje nasz rosnący potencjał. Dziękuję zespołowi Van Amersfoort Racing za tak ciepłe przyjęcie i profesjonalną pracę przez cały weekend. W ostatnich tygodniach wiele się nauczyłem. Jestem bardzo wdzięczny za szansę, jaką otrzymałem w tym sezonie i zamierzam w pełni ją wykorzystać podczas rozpoczynających się niedługo mistrzostw Włoch.

- Starty w Formula Winter Series były dla Olka świetnym wprowadzeniem do świata Formuły 4, a weekend w Barcelonie był dla niego najlepszym do tej pory – dodaje trener kierowcy, Jakub Wysocki. – Tydzień temu w Aragonii Olek wywalczył swój pierwszy, punktowany finisz w pierwszej dziesiątce, a w Barcelonie, mimo nieco pechowych kwalifikacji, w dwóch z trzech wyścigów walczył o podium w klasyfikacji debiutantów. Niestety, w niedzielę szansy na pudło pozbawiło nas uderzenie przez rywala, ale nie zmienia to faktu, że Olek cały czas podkręca tempo i idzie do przodu. Jesteśmy także przekonani, że dzięki współpracy z zespołem Van Amersfoort Racing czeka nas w tym roku bardzo udany sezon.

