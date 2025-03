Bramkarz Barcelony wydał oświadczenie. "To kłamcy"

Ter Stegen na początku sezonu doznał kontuzji, co otworzyło drogę do Barcelony Wojciechowi Szczęsnemu. Niemiec dochodził z kolei do zdrowia, przechodząc żmudną rehabilitację. Jednocześnie nie najlepiej toczyło się jego życie prywatne.

Golkiper Dumy Katalonii kilka dni temu zaskoczył kibiców, publikując w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformował o rozstaniu ze swoją wieloletnią partnerką - Danielą. Katalońskie media szybko "podłapały" temat i zaczęły "węszyć" wokół powodów rozwodu niemieckiej pary. W niedzielę podały informację, że piłkarz Barcy rozstał się z żoną ze względu na to, że ta zdradziła go z trenerem personalnym.

Ter Stegen zdecydowanie zaprzeczył tym informacjom. Niemiec wydał mocne oświadczenie w swoich mediach społecznościowych.

- Jestem zszokowany i zniesmaczony tym, jak Catalunya Radio oraz 3Cat Group przekazują fałszywe informacje i naruszają prawa ludzi. Dziennikarze Juliana Canet, Roger Carandell i Marta Montaner to kłamcy, którzy powielają fałszywe newsy, obrażające moją żonę Danielę. To niszczy jej reputację i stawia ją w złym świetle - napisał.

- Osoby trzecie nie były zamieszane w nasze rozstanie. To fakt. Chcę podkreślić, że Daniela i ja zdecydowaliśmy się pójść innymi drogami, ale pozostajemy w dobrych relacjach - sprostował bramkarz.

Estimados,



Estoy conmocionado y decepcionado por la mala gestión y la falta de liderazgo y control en Catalunya Ràdio & Grupo 3Cat, que han difundido noticias falsas y violado derechos personales.



Los periodistas Juliana Canet, Roger Carandell y Marta Montaner son mentirosos… — Marc ter Stegen (@mterstegen1) March 10, 2025

Pięciokrotny mistrz Hiszpanii w barwach Dumy Katalonii poznał Danielę w 2012 roku, gdy był jeszcze zawodnikiem Borussii Moenchengladbach. Para pobrała się w 2017 roku i doczekała się dwóch synów: Bena i Toma.

psl, Polsat Sport