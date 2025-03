Świetny mecz Skry! Pewne zwycięstwo siatkarzy z Bełchatowa

Początek rywalizacji delikatnie wskazywał na gości (5:7), ale minimalne prowadzenie nie przetrwało próby czasu. Skra co chwilę to zdobywała, to traciła dwa punkty, a to doprowadziło do wyniku 21:21. Zaciętej końcówki jednak nie było, bo bełchatowianie, przy dużym udziale Amina Esmaeilnezhada i jego zagrywki, zdobyli kolejne cztery punkty z rzędu, domykając te partię.

Drugi set rozpoczął się podobnie, a później znów to siatkarze Gheorghe'a Cretu wyszli na prowadzenie. Z czasem przewaga tylko rosła, a wszystko za sprawą Mirana Kujundzicia i Esmaeilnezhada, którzy - jak zwykle - dbali o dobrą grę całej drużyny. Niemoc katowiczan przypieczętowała ostatnia akcja, w której po świetnej, ale przechodzącej na drugą stronę obronie, nikt nie potrafił podbić piłki.

Trzeci set był już dopełnieniem tego meczu. Goście byli napędzeni swoją grą, a to przekładało się na wynik. Cztery punkty przewagi, które wypracowali na samym początku seta, utrzymywały się przez całą partię. Siatkarze z Katowic próbowali nawiązać jeszcze walkę, ale na dobrze dysponowaną tego wieczoru Skrę to było zbyt mało. Bełchatowianie pewnie i ze spokojem wygrali tę partię, zwyciężając całe spotkanie 3:0.

GKS Katowice - PGE GiEK Skra Bełchatów 0:3 (21:25, 21:25, 19:25)

GKS Katowice: Aymen Bouguerra, Piotr Fenoszyn, Bartosz Gomułka, Damian Hudzik, Jewhenij Kisiluk, Bartłomiej Krulicki - Bartosz Mariański (libero) - Damian Domagała, Joshua Tuaniga, Patryk Waloch.

PGE GiEK Skra Bełchatów: Amin Esmaeilnezhad, Miran Kujundzic, Bartłomiej Lemański, Grzegorz Łomacz, Pavle Peric, Michał Szalacha - Kajetan Marek (libero) - Mateusz Nowak, Wiktor Nowak, Ziga Stern.