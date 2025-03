Katastrofa przed wielkim hitem! Ogromny cios dla niemieckiego giganta

21-letni zawodnik w dużej mierze stanowi o ofensywnej sile "Aptekarzy". W tym sezonie we wszystkich rozgrywkach odnotował 39 występów, w których uzyskał 15 goli i miał 13 asyst.

Urazu więzadła w kostce nabawił się w sobotnim starciu w Bundeslidze z Werderem Brema, które obrońcy tytułu przegrali 0:2 i mają już osiem punktów straty do prowadzącego w tabeli Bayernu.

"Bayer 04 będzie pozbawiony Floriana Wirtza. Reprezentant Niemiec doznał urazu więzadła w prawej kostce w meczu z Werderem Brema w sobotę. 21-letni pomocnik będzie wyłączony z gry przez kilka tygodni" - napisano w komunikacie klubu z Leverkusen.

Piłkarz opuści również zaplanowane na 20 i 23 marca mecze reprezentacji z Włochami w ćwierćfinale Ligi Narodów.

- Strata Floriana to oczywiście mocny cios dla nas, szczególnie w tej fazie sezonu, ale zrekompensujemy to siłą drużyny. Jak go znamy, wróci najszybciej, jak to będzie możliwe. Mamy nadzieję, że na koniec sezonu znowu będzie z nami - zaznaczył dyrektor sportowy Bayeru Simon Rolfes.

Bayer przegrał pierwszą potyczkę 1/8 finału z monachijczykami 0:3. Rewanż w Leverkusen we wtorek o godz. 21.

PAP