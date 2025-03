Jagiellonia Białystok już w czwartkowy wieczór powalczy o przypieczętowanie awansu do ćwierćfinału Ligi Konferencji UEFA. Pierwszy mecz z belgijskim Cercle Brugge zakończył się zwycięstwem białostoczan 3:0. Transmisja meczu Cercle Brugge - Jagiellonia Białystok na żywo w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i w Polsat Box Go.

Podopieczni Adriana Siemieńca kontynuują swoją przygodę w fazie pucharowej Ligi Konferencji UEFA. Po wyeliminowaniu serbskiego TSC Backa Topola, "Jaga" stanęła przed wyzwaniem w postaci belgijskiego Cercle Brugge. W pierwszym meczu na własnym stadionie białostoczanie pewnie pokonali rywali, którzy przez ostatnie pół godziny grali w osłabieniu, a ozdobą spotkania został gol zdobyty przewrotką przez Afimico Pululu. W fazie ligowej europejskich rozgrywek Jagiellonia była bliska awansu do czołowej "ósemki", jednak gorszy bilans bramkowy zmusił ją do rywalizacji w 1/16 finału. W PKO BP Ekstraklasie drużyna z Podlasia również prezentuje wysoką formę, zajmując miejsce premiowane grą w europejskich pucharach i wciąż licząc się w walce o mistrzostwo Polski.

ZOBACZ TAKŻE: Co za wyczyn Pululu w Lidze Konferencji! Rekord

Belgijski rywal to drużyna dobrze znana polskim kibicom. W sierpniu Cercle rywalizowało z Wisłą Kraków w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji UEFA. Po rozgromieniu krakowian 6:1 w pierwszym meczu i porażce 1:4 w rewanżu, Belgowie awansowali do fazy ligowej, gdzie zajęli ósme miejsce, co zapewniło im bezpośredni awans do 1/8 finału.

Mimo dobrych występów w europejskich pucharach, Cercle zmaga się z problemami na krajowym podwórku. Klub zajmuje obecnie 13. miejsce w tabeli Jupiler Pro League, co stawia go w trudnej sytuacji. W belgijskiej lidze tylko zespoły z pierwszej "dwunastki" po 30 kolejkach zapewniają sobie utrzymanie, a przed ostatnią serią spotkań ekipa Ferdinanda Feldhofera wciąż znajduje się w grupie spadkowej. Jeśli Cercle nie wygra z walczącym o mistrzostwo Anderlechtem, może czekać ich walka o pozostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej w Belgii.

Gdzie obejrzeć mecz Cercle Brugge - Jagiellonia Białystok? O której godzinie?

Transmisja spotkania Cercle Brugge - Jagiellonia Białystok w czwartek 13 marca w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz w Polsat Box Go. Początek o 18:35. Studio przed meczem rozpocznie się o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1.