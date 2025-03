Legia Warszawa już w najbliższy czwartek rozegra rewanżowe spotkanie 1/8 finału Ligi Konferencji z norweskim Molde FK. Pierwszy mecz na stadionie rywala zakończył się porażką "Wojskowych" 2:3. Transmisja meczu Legia Warszawa - Molde FK na żywo w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 2 i w Polsat Box Go.

Drużyna prowadzona przez Goncalo Feio zakończyła fazę ligową Ligi Konferencji na siódmym miejscu, co zapewniło jej bezpośredni awans do 1/8 finału. W tej rundzie "Wojskowi" rywalizują z norweskim Molde FK. Pierwsze spotkanie nie potoczyło się po myśli Legii – po bardzo słabej pierwszej połowie mimo ambitnej pogoni za wynikiem, stołeczny klub przegrał na wyjeździe 2:3. W czwartkowy wieczór na własnym stadionie stanie jednak przed szansą na odrobienie strat i wywalczenie awansu do ćwierćfinału rozgrywek.

Sezon w wykonaniu Legii był pełen skrajnych emocji. W europejskich pucharach prezentowała się solidnie, szczególnie w fazie ligowej Ligi Konferencji, gdzie wygrała cztery pierwsze mecze i mimo porażek z Lugano oraz Djurgardens, zapewniła sobie miejsce w najlepszej "ósemce". Gorzej wygląda sytuacja w PKO BP Ekstraklasie – stołeczny klub zajmuje miejsce poza strefą gwarantującą udział w eliminacjach europejskich pucharów. "Legioniści" wciąż liczą się jednak w walce o Puchar Polski, gdzie w półfinale zmierzą się z Ruchem Chorzów.

Zespół Molde FK, prowadzony przez Per-Mathiasa Hogmo, przebrnął przez baraże (1/16 finału) Ligi Konferencji UEFA, eliminując irlandzki Shamrock Rovers. Po porażce 0:1 w pierwszym meczu, Norwegowie odrobili straty w rewanżu, wygrywając 1:0. Po bezbramkowej dogrywce rozstrzygnęli losy dwumeczu w serii rzutów karnych, triumfując 5:4. W fazie grupowej Ligi Konferencji Molde miało zarówno lepsze, jak i gorsze momenty – jednym z najdotkliwszych ciosów była porażka 0:3 z Jagiellonią Białystok.

Dla Legii nadchodzące spotkanie to okazja do rewanżu za ubiegłoroczne starcie z Molde w 1/16 finału Ligi Konferencji. Wówczas w pierwszym meczu na wyjeździe "Wojskowi" również przegrali 2:3, a w rewanżu na własnym stadionie Norwegowie rozbili ich 3:0, eliminując ich tym samym z rozgrywek. Tym razem Legia postara się odwrócić losy rywalizacji i odegrać się za tamtą porażkę.

Warto dodać, że w składzie Molde występuje polski bramkarz Albert Posiadała.

Gdzie obejrzeć mecz Legia Warszawa - Molde FK? O której godzinie?

Transmisja spotkania Legia Warszawa - Molde FK w czwartek 13 marca w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 2 oraz w Polsat Box Go. Początek o 20:50. Studio przed meczem rozpocznie się o 20:00 w Polsacie Sport Premium 2.