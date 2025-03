Nie będzie rewanżu ze Świątek! Collins odpadła z Indian Wells

Danielle Collins przegrała w trzeciej rundzie turnieju Indian Wells 1000 z Jeleną Switoliną 2:6, 4:6. Nie dojdzie zatem do jej rewanżowej potyczki za ćwierćfinał igrzysk olimpijskich w Paryżu z Igą Świątek.

Amerykanka w ostatnich miesiącach może kojarzyć się polskim kibicom głównie z docinkami w stronę Świątek. Wszystko zaczęło się od ćwierćfinału igrzysk olimpijskich w Paryżu, podczas którego Collins zmuszona była skreczować. W wypowiedziach po meczu wyraziła swoje rozczarowanie postawą Polki i nazwała ją "fałszywą".

Po olimpijskim turnieju amerykańska tenisistka nie miała dobrej passy na korcie, ale za to wielokrotnie wywoływała kolejne kontrowersje. Doszło do nich m.in. podczas Australian Open. Amerykanka najpierw wysyłała całusy w stronę kibiców, a następnie stwierdziła, że nie przejmuje się krytyką i "każda osoba, która przychodzi na trybuny, żeby ją zaczepiać, finansuje jej wakacje".

Od tego czasu długo nie widzieliśmy Collins na korcie, zrezygnowała bowiem z turniejów rozgrywanych na Bliskim Wschodzie. Pojawiła się dopiero przy okazji Indian Wells, które rozpoczęła od udziału w drugiej rundzie i wygranego starcia z Hailey Baptiste (5:7, 6:2, 6:4).

W trzeciej rundzie na jej drodze stanęła Elina Switolina. Ukrainka zdominowała Collins, zaliczając na przełomie setów serię dziewięciu wygranych gemów z rzędu. Choć w drugiej odsłonie spotkania Amerykanka starała się gonić wynik, to jej rywalka ostatecznie triumfowała 6:2, 6:4. Oznacza to, że nie dojdzie do rewanżu ze Świątek, który mógł mieć miejsce w półfinale amerykańskiego turnieju.