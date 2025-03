Polski klub piłkarski ma nowego trenera. Już kiedyś wywalczył z nim awans do Ekstraklasy

Łobodziński zastąpił Ireneusza Mamrota, z którym został rozwiązany kontrakt za porozumieniem stron, a przyczyną były słabe wyniki wiosną Miedzi.

Popularny "Łobo" z Miedzią był związany od 2012 roku przez kolejnych dziesięć lat. Najpierw jako piłkarz, potem trener. W czerwcu 2021 roku przejął pierwszy zespół i z marszu wywalczył awans do ekstraklasy. W najwyższej klasie rozgrywkowej już nie radził sobie tak dobrze i po jedenastu kolejkach został zwolniony. Po odejściu z Miedzi był trenerem Wieczystej Kraków oraz Arki Gdynia.

Po podpisaniu umowy Łobodziński stwierdził, że spodziewał się, iż wróci kiedyś do Miedzi, ale nie spodziewał się, że nastąpi to tak szybko.

- Wszystko potoczyło się bardzo szybko, bo byłem na miejscu w Legnicy, obserwowałem Miedź i chcę dać tej drużynie to, co dawałem wcześniej. Nabrałem doświadczenia, to, co działo się u mnie przez ostatnie dwa lata na pewno zaprocentuje w mojej pracy. Wyciągnąłem wnioski i czekam na kolejne wyzwania. Legnica to wyjątkowe miejsce w moim życiu, a "Miedzianka" jest wyjątkowym klubem – dodał.

Po 23 kolejkach Miedź w tabeli pierwszej ligi zajmuje trzecie miejsce ze stratą sześciu punktów do drugiego Bruk-Betu Termaliki Nieciecza. W piątek legniczanie zmierzą się na własnym stadionie z Wisłą Kraków.

AA, PAP