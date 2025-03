Poruszające słowa trenera Barcelony. Wspomniał zmarłego lekarza

Katalończycy mieli w sobotni wieczór zagrać ligowy mecz z Osasuną, ale kilka godzin wcześniej w hotelu drużyny zmarł nagle jej lekarz. Na prośbę katalońskiego klubu spotkanie zostało przełożone.

We wtorek zespół Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego podejmie Benficę, będzie bronić jednobramkowej zaliczki z Lizbony.

Podczas krótkiej konferencji prasowej Flick przyznał, że ostatnie dwa dni były trudne, ponieważ klub cały czas opłakuje śmierć Minarro Garcii. Jak dodał, piłkarze znajdą dodatkową motywację w meczu z Benficą, aby oddać hołd człowiekowi, który był szanowany i lubiany w szatni.

"Myślę, że drużyna dobrze sobie radzi z tym, co się obecnie dzieje. Jesteśmy bardzo skupieni na meczu i chcemy zagrać dla Carlesa. W tej sytuacji bardzo ważne jest, aby zwyciężyć dla niego. Jesteśmy na to gotowi" - powiedział Niemiec.

"Musimy iść dalej, naprzód, to nasza praca. Dla klubu ważne jest, aby awansować do ćwierćfinału. Chcemy dobrze wypaść, aby go uhonorować" - dodał.

Podkreślił, że śmierć Minarro Garcii jest wielką stratą.

"Był wspaniałym człowiekiem i świetnym lekarzem. Był fantastyczny dla drużyny i klubu, stanowił fundamentalną część naszego zespołu. Będzie nam go bardzo brakować" - przyznał Flick.

W Lizbonie piłkarze Barcelony musieli większość meczu grać w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Pau Cubarsiego w 22. minucie, ale zwyciężyli 1:0. Duża w tym zasługa świetnie broniącego Szczęsnego.

Łącznie "Duma Katalonii" nie przegrała 16 ostatnich meczów, licząc wszystkie rozgrywki.

Flick powiedział, że jest przekonany, iż zespół utrzyma impet i awansuje do kolejnej rundy LM.

"Jesteśmy w świetnym momencie, bardzo rozpędzeni. Mamy nadzieję, że tak będzie dalej" — dodał Flick.

Niedzielny trening drużyny i poniedziałkowa konferencja prasowa zostały poprzedzone minutą ciszy, aby uczcić pamięć Minarro Garcii. Prawdopodobnie identycznie będzie przed wtorkowym meczem na stadionie olimpijskim w Barcelonie.

IM, PAP