Zbigniew Bartman trenerem siatkarskiego klubu? To może się wydarzyć!

Takie wieści przekazał serwis Siatka.org. Przypomnijmy, że Chiappini prowadzi ŁKS od 2022 roku. W swoim pierwszym sezonie pracy w Łodzi sięgnął po mistrzostwo Polski. Obecnie jego drużyna walczy o jak najlepsze rozstawienie w fazie play-off. Rywalizacja o pierwszą lokatę rozstrzygnie się między ŁKS a Developresem Rzeszów.

Możliwe jednak, że przed decydującą fazą sezonu dojdzie do zaskakującej zmiany szkoleniowca w łódzkim klubie. Z posadą ma się pożegnać Chiappini, a jego rolę miałby przejąć Bartman. 38-latek ma za sobą bogatą karierę zawodniczą. Z reprezentacją Polski sięgnął m.in. po mistrzostwo Europy w 2009 roku i triumf w Lidze Światowej w 2012. Natomiast w 2013 roku z Asseco Resovią Rzeszów wygrał PlusLigę.

Sportową karierę Bartman zakończył w 2023 roku. Do pracy przy siatkówce na najwyższym poziomie wrócił na początku tego roku, kiedy to objął funkcję koordynatora ds. sportowych i asystenta trenera ŁKS. Teraz wielce prawdopodobne, że niebawem zostanie samodzielnym szkoleniowcem łodzianek.

Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie miałoby dojść do zmiany. Siatka.org podaje, że najprawdopodobniej nastąpi to w połowie marca. Kolejny mecz ŁKS rozegra w najbliższą środę. Zespół uda się do Kalisza na spotkanie z Energą MKS.