Turczynki i Włosi mistrzami Europy w siatkówce na śniegu

To druga edycja Mistrzostw Europy U-20 w siatkówce na śniegu. Przed rokiem w Gruzji wśród kobiet triumfowały Czeszki, a po srebrny medal sięgnęły Polki, natomiast na najniższym stopniu podium uplasowały się Włoszki. Wśród panów zwyciężyli Polacy, wyprzedzając Czechów i Turków.

Tym razem gospodarzem był Karpacz, jeden z najpopularniejszych kurortów w Karkonoszach. W piątek i w sobotę zawodnicy rywalizowali nawet podczas sesji wieczornej, a ich mecze przyciągnęły uwagę kibiców, którzy postanowili spędzić czas na stadionie im. Ireny Szewińskiej i kibicować najlepszym europejskim drużynom. Szczególnie, że aura była bardzo sprzyjająca - 15 stopni Celsjusza, bezchmurne niebo i słońce.



W półfinałach kobiet drużyna „Polska 1” zwyciężyła z Ukrainą, natomiast „Polska 3” była o krok od niespodzianki i awansu do półfinału, ale ostatecznie Turczynki odwróciły losy meczu i w tie-breaku okazały się lepsze, zapewniając sobie grę o złoty medal. U mężczyzn oba spotkania zakończyły się w dwóch setach, do finału awansowały „Polska 1” oraz Turcja.



O brąz, zarówno u pań, jak i panów, doszło do potyczek polsko-ukraińskich. „Polska 3” (Emilia Żurawska, Maria Pietrin, Wiktoria Surażyńska) była bliska zakończenia meczu w dwóch setach, ale Ukrainki zaczęły lepiej zagrywać i doprowadziły do remisu. Po wyrównanej walce zwyciężyły w do 11. - Bardzo podobała nam się gra na śniegu, z każdym meczem czułyśmy się pewniej. Gdybyśmy miały okazję, na pewno spróbowałybyśmy jeszcze raz gry w takim turnieju - przyznały zgodnie Polki, które ostatecznie w Karpaczu medalu nie zdobyły.



Chwilę później sukces reprezentacji Ukrainy kobiet (Sofia Shokalo, Oleksandra Uvarova, Polina Zdebska, Varvara Zdebska) powtórzyli panowie z tego kraju (Nikita Pavliuk, Anton Tasenko, Artem Varvanin, Serhii Varvanin), pokonując „Polskę 3” (Paweł Zatoń, Damian Dudek, Szymon Wolak i Dominik Mućka).



Ponad 40 minut trwał mecz o złoty medal kobiet. Reprezentacja Polski wygrała pierwszego seta, ale z czasem Turczynki grały lepiej zagrywką oraz w defensywie i w końcu zwyciężyły. - Wiemy, że później bardziej docenimy ten srebrny medal, na razie żałujemy, że byłyśmy tak blisko złota. Bardzo nam się podobało w Karpaczu. To coś wyjątkowego móc grać u siebie, szczególnie, że na trybunach wspierali nas najbliżsi - przyznały zgodnie siatkarki zespołu „Polska 1” (Zuzanna Rapczyńska, Paulina Łabuz, Zofia Preweda i Wiktoria Leśniewicz).



Bardzo dobre spotkanie rozegrali w finale Włosi (Laurin Zoeschg, Diego Leon Steger, Michael Stolzlechner, Luis Mairhofer), którzy ostatecznie pokonali zespół „Polska 1”, trenujący na co dzień w SMS Spała. Choć drużyna z Italii przegrała swoje pierwsze spotkanie w Karpaczu, we wszystkich kolejnych odniosła zwycięstwa i sięgnęła po złoty medal. - Pozostaje niedosyt, bo mieliśmy apetyt na nieco więcej, ale i jesteśmy zadowoleni, cieszymy się, że mogliśmy tu zagrać - powiedzieli po meczu Marcel Wanat, Michał Kucharski, Tomasz Warych i Wiktor Musiał.

To był historyczny event w Karpaczu, do tej pory w Polsce nie gościł żaden turniej międzynarodowy w siatkówce na śniegu. - Cieszę się, że podjęliśmy się organizacji tych mistrzostw w naszym kraju. Sam chętnie wystąpiłbym w zawodach siatkówki na śniegu w Polsce, do tej pory nie było takiej okazji. Pokazaliśmy, że bez względu na to czy gramy w hali, na piasku czy na śniegu - w Polsce kibice zawsze przyjdą na trybuny - powiedział Piotr Groszek, dyrektor turnieju, który cały czas jest aktywnym zawodnikiem.



Klasyfikacja końcowa ME U-20 - kobiety:

1. Turcja

2. Polska 1

3. Ukraina 1

4. Polska 3

5. Mołdawia

6. Polska 2

7. Włochy

8. Armenia

9. Ukraina 2

Klasyfikacja końcowa ME U-20 - mężczyźni:

1. Włochy

2. Polska 1

3. Ukraina 1

4. Polska 4

5. Polska 3

6. Turcja

7. Polska 2

8. Mołdawia

9. Ukraina 2

Informacja Prasowa