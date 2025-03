Zmiana trenera w Poznaniu! Legenda za sterami

Piłkarze Warty w sześciu ostatnich meczach zanotowali pięć porażek i jeden remis. W miniony piątek poznaniacy przegrali w 23. kolejce z ŁKS Łódź 1:3. W tabeli zajmują piętnaste miejsce z dorobkiem 20 punktów - taki sam ma otwierająca strefę spadkową Odra Opole.

W poniedziałek Warta najpierw poinformowała o zakończeniu współpracy z Klepczarkiem, który prowadził drużynę od końca sierpnia 2024 roku, a kilka godzin później ogłoszono nazwisko jego następcy.

"Trener Tarasiewicz to bardzo doświadczony szkoleniowiec (...). Znany jest ze świetnego podejścia do piłkarzy, ale także z autorytetu, jaki potrafi wśród nich zbudować. Wiele razy odmieniał losy drużyn w ciągu sezonu, na koncie ma liczne awanse do wyższych klas rozgrywkowych. Jest trenerem, który potrafi natchnąć zawodników i poprowadzić ich do zwycięstw. Wierzymy głęboko, że pod jego wodzą obraz gry Warty ulegnie znaczącej poprawie, a drużyna utrzyma się w pierwszej lidze" – powiedział prezes Warty Artur Meissner, cytowany w komunikacie klubu.

Prawie 64-letni Tarasiewicz rozegrał w reprezentacji Polski 58 meczów (dziewięć goli). Jako trener prowadził Śląsk Wrocław, Jagiellonię Białystok, ŁKS Łódź, Pogoń Szczecin, Zawiszę Bydgoszcz, Koronę Kielce, Miedź Legnica, GKS Tychy, Arkę Gdynia i Kotwicę Kołobrzeg, z którą w poprzednim sezonie wywalczył awans do 1. ligi.

Z Zawiszą wywalczył w 2014 roku Puchar Polski.

psl, PAP