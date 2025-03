Znamy najlepiej zarabiających sportowców świata! Lewandowski najlepszym Polakiem

Nowa umowa miejsce w szerokiej czołówce zestawienia gwarantuje futboliście Joshowi Allenowi, który na mocy sześcioletniego kontraktu - do 2030 roku - z Buffalo Bills może zarobić nawet 330 milionów dolarów, choć suma gwarantowana wynosi 250 mln. To rekordowa kwota w historii ligi NFL. Za sezon na konto 28-letniego rozgrywającego (quarterbacka) może trafić od 42 do nawet 55 mln USD.

ZOBACZ TAKŻE: Bramkarz Barcelony wydał oświadczenie. "To kłamcy"

W grudniu zeszłego roku rekordowy nie tylko w baseballu, ale i ogólnie sportach drużynowych kontrakt podpisał Juan Soto. Za 15-letnią umowę z New York Mets zawodnik z Dominikany otrzyma 765 mln USD.

Kontrakt ma zawierać klauzulę rezygnacji po pięciu latach, ale jeśli 26-letni gracz pozostanie w klubie, to płatności wzrosną o cztery miliony dolarów za sezon, co da łączną kwotę ponad 800 mln.

Z kolei w 2023 roku umowę na 700 mln USD za 10 lat gry w Los Angeles Dodgers otrzymał Japończyk Shohei Ohtani.

Kolejne miejsca w zestawieniu najwyższych kontraktów z klubami należą do gwiazd piłki nożnej.

Argentyńczyk Lionel Messi za czteroletnią umowę z Barceloną w latach w 2017-21 miał zarobić 674 mln dolarów, czyli niemal 170 mln za sezon. Bez porównania wyższe roczne zarobki zaoferował Cristiano Ronaldo saudyjski klub Al-Nassr, który za dwuipółletnią umowę - od stycznia 2023 do połowy 2025 roku - zapłacił Portugalczykowi prawie 540 mln dolarów, czyli niemal 220 mln rocznie.

Wielką piątkę najwyższych łącznych kontraktów w grach zespołowych zamyka futbolista Patrick Mahomes - 10-letnia umowa z Kansas City Chiefs gwarantuje mu 450 mln USD, czyli 45 mln za sezon.

Kolejne pozycje w rankingu przypadają głównie baseballistom.

W czołówce mogłyby się też pojawić "rodzynki" w postaci przedstawicieli sportów indywidualnych.

I tak pięcioletni kontrakt meksykańskiego pięściarza Saula Alvareza z platformą DAZN, który obowiązywał w okresie 2018–23, opiewał na kwotę 365 mln USD, co dawało mu 73 mln rocznie. Natomiast holenderski mistrz świata Formuły 1 Max Verstappen za sześć lat startów (2023-28) w barwach ekipy Red Bull Racing może liczyć na 330 mln dolarów, czyli 55 mln za sezon.

Wracając za ocean, w koszykarskiej lidze NBA najwięcej zarabia Jayson Tatum. Lider Boston Celtics, których poprowadził do mistrzostwa w 2024 roku, zgodnie z pięcioletnią umową za okres 2025-30 otrzyma co najmniej 314 mln dolarów, co daje średnio 62,8 mln za sezon, ale w USA nie mają wątpliwości, że to pierwszy koszykarz, którego roczne zarobki na podstawie kontraktu przekroczą 70 mln USD.

Najwyższy kontrakt w NHL należy do niemieckiego hokeisty Leona Draisaitla. W 2024 roku związał się na kolejne osiem lat z Edmonton Oilers za sumę 112 milionów dolarów, co daje mu średnio 14 mln za sezon.

W sportach drużynowych najlepiej zarabiającym Polakiem bezapelacyjnie od dłuższego czasu pozostaje Robert Lewandowski. Za sezon 2024/25 ma otrzymać od Barcelony ok. 33 mln euro.

psl, PAP