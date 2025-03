Gol Modera i dogrywka na Anfield. Poznaliśmy pierwszych ćwierćfinalistów Ligi Mistrzów

We wtorkowy wieczór poznaliśmy pierwszych ćwierćfinalistów tegorocznej Ligi Mistrzów. W gronie drużyn, które awansowały do ćwierćfinału, znalazły się także zespoły z Polakami w swoich składach – FC Barcelona z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym oraz Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim i Nicolą Zalewskim. Zobaczcie wyniki wtorkowych spotkań Champions League.

Wieczór pełen emocji rozpoczął się na Estadio Olimpico, gdzie Barcelona, z Wojciechem Szczęsnym i Robertem Lewandowskim w składzie, mierzyła się z Benficą. Po wygranej 1:0 w pierwszym meczu, "Duma Katalonii" od początku dominowała. Już w 11. minucie Raphinha otworzył wynik po świetnej akcji Lamine Yamala. Benfica odpowiedziała po rzucie rożnym za sprawą Nicolasa Otamendiego. Jednak 16-letni Yamal szybko przywrócił prowadzenie "Blaugranie" pięknym uderzeniem zza pola karnego. Tuż przed przerwą Raphinha ponownie trafił do siatki, ustalając wynik na 3:1. Tym samym Barcelona jako pierwsza zapewniła sobie awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Pierwsza połowa starcia dwóch niemieckich gigantów - Bayeru i Bayernu - nie przyniosła bramek. Zespół Vincenta Kompany'ego, mający komfortową przewagę po wygranej 3:0 w pierwszym meczu, skupił się na kontrolowaniu wyniku. Po przerwie Harry Kane wykorzystał błąd defensywy rywali i otworzył wynik spotkania. Awans Bawarczyków do kolejnej rundy Ligi Mistrzów przypieczętował Alphonso Davies, trafiając po asyście Kane’a.

Inter Mediolan podejmował Feyenoord Rotterdam, mając dwubramkową zaliczkę z pierwszego starcia. W składzie gospodarzy zabrakło kontuzjowanych Piotra Zielińskiego i Nicoli Zalewskiego, natomiast w drużynie z Rotterdamu od pierwszej minuty wystąpił Jakub Moder. Już na początku meczu Marcus Thuram dał prowadzenie Interowi, powiększając przewagę mediolańczyków do trzech goli. Feyenoord odpowiedział po faulu na Moderze, który sam wykorzystał rzut karny – było to jego premierowe trafienie w Lidze Mistrzów i pierwsza bramka w barwach holenderskiego klubu. Po przerwie rzut karny otrzymali również gospodarze, a pewnym egzekutorem okazał się Hakan Calhanoglu. "Nerazzurri" bez problemu awansowali do ćwierćfinału, gdzie czeka ich starcie z Bayernem.

Emocji nie brakowało także w Anglii, gdzie Liverpool mierzył się z PSG. Już na początku meczu trybuny Anfield zamilkły, gdy Ousmane Dembele pokonał bramkarza gospodarzy, wyrównując stan dwumeczu (pierwsze starcie zakończyło się wygraną Liverpoolu 1:0). Tym razem to "The Reds" dominowali na boisku, jednak mimo wielu ataków nie potrafili znaleźć drogi do siatki. Paryżanie grali bardziej defensywnie, lecz ich sporadyczne kontry były niezwykle groźne. Ostatecznie, 90 minut nie wystarczyło, aby rozstrzygnąć losy dwumeczu, co oznaczało dogrywkę.

Wyniki wtorkowych (11.03) meczów Ligi Mistrzów:

FC Barcelona - SL Benfica 3:1 (3:1) [pierwszy mecz 1:0, awans: FC Barcelona]

Bramki: Raphinha 11, 42; Lamine Yamal 27 - Nicolas Otamendi 13.

Bayer Leverkusen - Bayern Monachium 0:2 (0:0) [pierwszy mecz 0:3, awans: Bayern Monachium]

Bramki: Harry Kane 52, Alphonso Davies 71.

Inter Mediolan - Feyenoord Rotterdam 2:1 (1:1) [pierwszy mecz: 2:0, awans: Inter Mediolan]

Bramki: Marcus Thuram 8, Hakan Calhanoglu 51 (rzut karny) - Jakub Moder 42 (rzut karny).

Liverpool - Paris Saint-Germain 0:1 (0:1) [pierwszy mecz: 1:0, awans: -] - Trwa dogrywka

Bramki: Ousmane Dembele 12.