Gol Modera w Lidze Mistrzów! Inter górą w rywalizacji "polsko-polskiej"

Jakub Moder strzelił gola w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów Inter - Feyenoord. Polak trafił do siatki w pierwszej połowie z rzutu karnego, wyrównując stan spotkania na 1:1. Ostatecznie do ćwierćfinału awansował Inter, który wygrał rewanż 2:1, a cały dwumecz 4:1. W 1/4 finału mediolańczycy zagrają z Bayernem. Nicola Zalewski i Piotr Zieliński nie zagrali na San Siro ze względu na urazy.

W pierwszym spotkaniu dwumeczu w Rotterdamie, Inter zdobył dwubramkową zaliczkę wygrywając 2:0. Do tego Feyenoord przystępował do rewanżu w Mediolanie bez 15 kontuzjowanych graczy pierwszej drużyny. W składzie znalazł się za to zdrowy Jakub Moder. W drużynie gospodarzy w kadrze meczowej nie pojawili się kontuzjowani Piotr Zieliński i Nicola Zalewski.

ZOBACZ TAKŻE: Lewandowski i Szczęsny grają dalej w Lidze Mistrzów! Barcelona ograła Benficę

Inter bardzo szybko strzelił trzeciego gola dwumeczu. Już w 8. minucie genialną akcję przeprowadził Marcus Thuram, który już z pola karnego uderzył prawą nogą w okienko bramki Wellenreuthera. Mediolańczycy mieli kolejne szanse, ale w następnych minutach bramkarz Feyenoordu nie dał się zaskoczyć.

W 42. minucie w domach kibiców Feyenoordu pojawił się promyk nadziei. Moder najpierw był faulowany w polu karnym rywala, a chwilę później sam egzekwował "jedenastkę". Zrobił to bardzo skutecznie i wyrównał stan rywalizacji. Dla Polaka była to pierwsza bramka w Lidze Mistrzów, w której zadebiutował kilka tygodni temu.

Do przerwy było 1:1, ale zaraz na początku drugiej połowy gospodarze znowu wyszli na prowadzenie. Rzut karny po faulu Thomasa Beelena skutecznie wykonał Hakan Calhanoglu, pokonując Wellenreuthera. Kolejną "jedenastkę" Inter mógł mieć w 69. minucie, ale po analizie VAR Ivan Kruzliak ostatecznie odwołał pierwotną decyzję. Drugiej bramki w meczu szukał cały czas Thuram, ale brakowało mu skuteczności. Skończyło się na 2:1, a Feyenoord z godnością pożegnał się z rozgrywkami.

Inter wygrał w dwumeczu 4:1 i w kolejnej rundzie zagra z Bayernem Monachium.

Inter - Feyenoord 2:1 (1:1)

Bramki: Thuram (8'), Calhanoglu (51' k.) - Moder (42' k.)

Inter: Yann Sommer - Benjamin Pavard, Francesco Acerbi, Yann Bisseck - Denzel Dumfries, Daniele Frattesi (84' Thomas Berenbruch), Hakan Calhanoglu (61' Kristjan Asslani), Henrikh Mkhitaryan, Carlos Augusto (61' Alessandro Bastoni) - Mehdi Taremi, Marcus Thuram (71' Marco Arnautovic).

Feyenoord: Timon Wellenreuther - Givairo Read, Thomas Beelen, David Hancko, Hugo Bueno - Jakub Moder, Gijs Smal, Luka Ivanusec (75' Zepiqueno Redmond) - Hadj Moussa, Ayase Ueda (63' Gernot Trauner), Aymen Sliti (63' Julian Carranza).

Żołte kartki: Asslani, Thuram - Smal.

psl, Polsat Sport