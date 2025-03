Indian Wells: Carlos Alcaraz - Grigor Dimitrow. Relacja live i wynik na żywo

Carlos Alcaraz - Grigor Dimitrow to spotkanie czwartej rundy turnieju ATP w Indian Wells. Relacja live i wynik na żywo meczu Carlos Alcaraz - Grigor Dimitrow na Polsatsport.pl.

Carlos Alcaraz udanie otworzył tegoroczną edycję zmagań rangi ATP Tour 1000 w Indian Wells. Rozstawiony z "2" Hiszpan odniósł dwie pewne wiktorie: 6:4, 6:2 z Quentinem Halysem i 6:2, 6:4 z Denisem Shapovalovem.

O awans do ćwierćfinału Alcaraz gra z Grigorem Dimitrowem. Bułgar to turniejowa "14". W swoim pierwszym starciu pokonał 6:3, 6:4 Nuno Borgesa, a później dał świetne show do spółki z Gaelem Monfilsem. Obaj zawodnicy zaprezentowali widowiskowy tenis na wysokim poziomie, a ostatecznie - po trzech godzinach walki - Dimitrow triumfował 7:6(4), 4:6, 7:6(2).

Do tej pory Alcaraz i Dimitrow mierzyli się ze sobą pięciokrotnie. Pierwsze trzy potyczki padły łupem Hiszpana, natomiast w kolejnych dwóch górą był Bułgar - ostatni raz w marcu zeszłego roku podczas Miami Open.

Relacja live i wynik na żywo meczu Carlos Alcaraz - Grigor Dimitrow na Polsatsport.pl.