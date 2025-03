Pierwsze spotkanie w stolicy Portugalii przyniosło mnóstwo emocji. Barcelona od pierwszej połowy musiała radzić sobie w "10" po czerwonej kartce dla Pau Cubarsiego. Dzięki doskonałej postawie Wojciecha Szczęsnego w bramce oraz trafieniu Raphini, Katalończycy triumfowali 1:0 i do rewanżu mogli przystępować z komfortową zaliczką.

Mecz na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie poprzedziła minuta ciszy dla zmarłego w weekend lekarza Dumy Katalonii Carlesa Minarro Garcii. Początek spotkania to duża aktywność gospodarzy, którzy bardzo szybko chcieli stłamsić rywala. Efektem była dość przypadkowa asysta Lamine Yamala i bramka Raphinhi w 11. minucie.

Goście odpowiedzieli jednak błyskawicznie. Rzut rożny zamienili na dobre dośrodkowanie, wykorzystane przez Nico Otamendiego. Szczęsny miał piłkę na rękach, ale nie zdołał jej odbić do boku. Było 1:1, ale tylko przez kolejne kilkanaście minut. W 27. minucie Yamal wziął sprawy w swoje ręce - przedryblował rywala, zszedł na lewą nogę i uderzył nie do obrony z 16 metrów. Jeszcze przed przerwą Barca poszła za ciosem - gola mógł strzelić Lewandowski, ale został powstrzymany przez Trubina. Chwilę później swojego drugiego gola strzelił jednak Raphinha i gospodarze do przerwy prowadzili 3:1.

W drugiej części drużyna Hansiego Flicka ewidentnie włączyła "tryb oszczędzania energii". Dlatego sytuacji na podwyższenie prowadzenia Barcelony było "jak na lekarstwo", a najlepszą zmarnował Frenkie De Jong. W 70. minucie murawę opuścił Lewandowski, którego zmienił Ferran Torres. W samej końcówce Benfica napędziła jeszcze "stracha" gospodarzom, ale Kounde wraz ze Szczęsnym zablokowali strzał rywala. Barca też nie trafiła do siatki i ostatecznie druga połowa nie przyniosła zmiany rezultatu.

W dwumeczu Barcelona triumfowała 4:1 i awansowała do ćwierćfinału. W nim ekipa z Katalonii zmierzy się ze zwycięzcą dwumeczu BVB - Lille.

FC Barcelona - Benfica 3:1 (3:1)

Bramki: Raphinha (11', 42'), Yamal (27') - Otamendi (13')

FC Barcelona: Wojciech Szczęsny - Jules Kounde, Ronald Araujo (88' Eric Garcia), Inigo Martinez, Alejandro Balde - Frenkie De Jong (81' Marc Casado), Pedri, Dani Olmo (70' Gavi) - Lamine Yamal (81' Fermin), Robert Lewandowski (70' Ferran Torres), Raphinha.

SL Benfica: Anatolij Trubin - Tomas Araujo (84' Joao Rego), Antonio Silva, Nicolas Otamendi, Samuel Dahl - Fredrik Aursnes, Florentino (70' Leandro Barreiro), Orkun Kokcu (70' Andrea Bellotti) - Kerem Akturoglu (56' Renato Sanches), Vangelis Pavlidis, Andreas Schjelderup (56' Zeki Amdouni).

psl, Polsat Sport