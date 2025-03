Mocne słowa o Zbigniewie Bartmanie. "Czy my mamy 1 kwietnia?"

Oficjalny komunikat o przejęciu przez Bartmana sterów w łódzkim klubie ukazał się w poniedziałek wieczorem. Jednocześnie pożegnano się z dotychczasowym szkoleniowcem, Alessandro Chiappinim.

ZOBACZ TAKŻE: Finał Four Ligi Mistrzów siatkarzy w Polsce. Znamy terminarz

- Przyznam szczerze. W niedzielę trzy razy patrzyłem w kartkę kalendarza, czy my czasem nie mamy 1 kwietnia. Informacja się potwierdziła i miejsce Alessandro Chiappiniego zajął Zbigniew Bartman - zaczął Marek Magiera.

Swojego zdziwienia tą sytuacją nie krył również współprowadzący program Jakub Bednaruk. Podkreślił, że zwolnienie włoskiego szkoleniowca jest o tyle szokujące, że... przed rozpoczęciem sezonu przedłużono z nim kontrakt.



- Tu są dwie zaskakujące rzeczy. Najpierw zwolnienie trenera, z którym przed tym sezonem podpisujesz trzyletnią umowę, a który na razie przegrał Puchar Polski. Trener, który jest w czubie tabeli, walczy o pierwsze miejsce, ma w naszej lidze markę. Drugie zaskoczenie jest takie, że tuż przez rozpoczęciem fazy play-off przejmuje to człowiek, który nigdy w życiu nie poprowadził treningu. Żadnego - powiedział trener i ekspert Polsatu Sport, Bednaruk.

Już samo zatrudnienie Bartmana jako koordynatora sportowego w klubie wywołało niemało emocji. Wystarczył miesiąc, by zyskał w oczach włodarzy na tyle, by zająć najważniejsze miejsce w sztabie.

- Ruch w klubie jest rzuceniem bomby atomowej na zespół. Dołączenie Zbyszka do sztabu to była próba zamieszania w kotle. (...) Ciężko mi to ogarnąć, a cały czas mam wrażenie, że wszystko już w siatkówce widziałem - zakończył Bednaruk.