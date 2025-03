Nie żyje 18-letni talent. Przed śmiercią zdążył napisać do matki

Jak podaje dziennik "Il Giornale", Włoch przygotowywał się do weekendowych zawodów supergiganta, w których miał wystartować jako zawodnik otwierający trasę. 18-latek, jadący z dość dużą prędkością, stracił panowanie nad nartami i wypadł z trasy, doznając licznych złamań.

Portal Nordest24 ujawnił, że tuż po wypadku Marco Degli Uomini był jeszcze przytomny i świadomy tego, co się stało. Wysłał nawet wiadomość SMS do swojej matki, Cristiny Barbarino, prosząc, by się o niego nie martwiła i zapewniając, że nic poważniejszego mu się nie stało.

"Mamo, miałem wypadek i chyba złamałem nogę. Nie martw się o mnie" - napisał do swojej matki nastolatek.

Niestety, choć jeszcze na miejscu wypadku młodym sportowcem zajął się lekarz, który udzielił mu pierwszej pomocy, a Degli Uomini został dość szybko przetransportowany najpierw do szpitala w Tolmezzo, a następnie do większego i lepiej wyposażonego szpitala w Udine, jego stan uległ nagłemu pogorszeniu i życia Włocha nie udało się uratować.

- Jesteśmy zszokowani. Regionalny i krajowy Związek Narciarski są w tym trudnym momencie myślami z rodziną, bliskimi i całą społecznością klubu Monte Dauda, w którym trenował Marco - powiedział Maurizio Dunnhofer, prezes Włoskiego Regionalnego Komitetu FIS.

Dla włoskiego narciarstwa alpejskiego to druga tak tragiczna śmierć w odstępie zaledwie kilku miesięcy. W październiku ubiegłego roku wskutek obrażeń, doznanych podczas wypadku na treningu, zmarła 19- letnia Matilde Lorenzi, mająca w dorobku tytuły mistrzyni kraju w supergigancie i slalomie gigancie.